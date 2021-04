Veľké zmeny v cene cestovných lístkov na bratislavskú MHD: Ročná električenka zlacnie

Chcú viac ľudí v MHD a menej áut na cestách! Magistrát hlavného mesta včera predstavil zmeny v cenách cestovných lístkov verejnej dopravy.

Primátor Matúš Vallo chce zlacnením ročnej električenky o 25 percent prilákať do prostriedkov hromadnej dopravy viac Bratislavčanov, ktorí aj z dôvodu pandémie sadajú čoraz častejšie do vlastných áut. Kým suma predplatného 365-dňového lístka bude lacnejšia o viac ako 60 eur, iné zasa čaká zdraženie či úplné zrušenie. Aké novinky nás čakajú od 1. júla?

Dostať Bratislavčanov z áut do autobusov, trolejbusov či električiek sa magistrát snaží už dlhodobo. Situácia s koronavírusom však jeho snahe nepomohla. Pre obavy zo šírenia vírusu uprednostňovali ľudia v posledných mesiacoch svoje vlastné vozidlá. Preto sa magistrát v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava (DPB), Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a Bratislavskou integrovanou dopravou rozhodol obyvateľov prilákať do MHD novým cenníkom.

„Od 1. júla Bratislava zlacňuje svoj celoročný lístok na MHD z 264,20 na 199 eur. Je to zľava o 25 percent a myslíme si, že je to dobrý bod 0 na to, aby ľudia začali uvažovať o tom, že budú opäť používať MHD,“ prezradil primátor Matúš Vallo s tým, že celoročný lístok používa 40-tisíc Bratislavčanov. Priznal však, že magistrát plánuje niektoré typy lístkov zdražiť, či úplne zrušiť. Zaniknúť by mali tie, ktoré v systéme nemali úplný zmysel, a zdražieť tie, pri ktorých mesto nechce, aby boli najviac využívané.

Od júla by teda mal skončiť napríklad aj 15-minútový lístok v hodnote 0,70 eura, najkratší bude len 30-minútový v sume 0,90 eura. Ceny lístkov na jednu cestu však v priemere zdražejú o 0,40 eura a cestujúci si priplatia aj za 7-, 30- a 90-dňové električenky. Zavedením lacnejšieho ročného lístka plánuje mesto zároveň zrušiť Bratislavskú mestskú kartu (BMK). „Aktuálna využívanosť tejto karty, menej ako 10 percent všetkých obyvateľov mesta, už však nemôže pokryť nároky na dostupnejšiu MHD pre čo najviac obyvateľov,“ informovala hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová s tým, že doteraz držitelia karty zaplatili za celoročný lístok so zľavou 237,78 eura.

Lacnejšia električenka bude podľa magistrátu atraktívna aj pre tých, ktorí do Bratislavy dochádzajú autom. „Držitelia predplatného lístka na MHD budú môcť parkovať na záchytných parkoviskách za zvýhodnenú cenu. Vytvoríme tak podmienky na ďalšie odbremenenie bratislavských ulíc od tisícov áut, ktoré denne dochádzajú do mesta,“ dodala.

Zaplatili za lístok, ktorý nevyužívajú

Električenku na niekoľkomesačné obdobie si zakúpilo viacero Bratislavčanov či študentov a žiakov ešte pred zatvorením škôl. Keďže verejná doprava im slúži najmä na cestu do školy, zaplatili za predplatný lístok, ktorý nevyužívajú. Je možné, že im DPB platnosť električenky predĺži, alebo vráti časť zaplatenej sumy?

„Aktuálne nie je pripravená žiadna schéma kompenzácie pre cestujúcich, ktorí pre pandémiu, bohužiaľ, nevyužívajú predplatné cestovné lístky. Ak však chcú cestujúci vrátiť časť peňazí, sú na to pravidlá a postupy v zmysle Prepravného poriadku Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, ktoré môžu využiť,“ informovala hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová.