Deti rapera DMX prišli do nemocnice: Posledná rozlúčka s ockom?!

Prišli sa s ním rozlúčiť.

Niektoré z 15 detí amerického rapera DMX (50) prišli v pondelok za svojím slávnym otcom do newyorskej nemocnice. Údajne mu tak chceli dať posledné zbohom. Hudobník od minulého týždňa leží na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Otvoriť galériu DMX Zdroj: getty images

Za všetko môže infarkt. „V piatok večer 2. apríla 2021 bol náš brat, syn, otec a kolega DMX, vlastným menom Earl Simmons, prijatý do nemocnice White Plains Hospital,“ vyjadrila sa užialená rodina pre médiá. Podľa médií sa raper nachádza v kritickom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti. Dokonca mu zlyhávajú pľúca, pre ktoré musel byť napojený na umelú pľúcnu ventiláciu.

Autor hitu X Gon‘ Give It To Ya sa mal údajne predávkovať.Je však z toho veľmi nešťastný, keďže hovorí, že raper je ako jeho syn. Rovnako zúfalé sú jeho deti, ktoré sa od pondelka so svojím ockom lúčia pri nemocničnom lôžku.

DMX (Dark Man X)

Vl. menom: Earl Simmons

Raper, herec, textár

Nar.: 18. december 1970, New York

Pôsobenie: 1991 – súčasnosť

Exmanželka: Tashera Simmons (1999 – 2010)

Deti: 15 (s viacerými ženami)