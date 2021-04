Michalovce zvíťazili na ľade Trenčína, Zvolen opäť potvrdil úlohu favorita

Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v 3. zápase štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HK Dukla Trenčín 2:1. V sérii sa ujali vedenia 2:1, štvrtý duel je na programe v stredu 7. apríla o 18.00 h opäť v Trenčíne.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Prvý zápas na trenčianskom ľade sa začal opatrne. Ani jedno z mužstiev nechcelo urobiť zbytočnú chybu. Hostia boli o niečo aktívnejší a niekoľkokrát preverili pozornosť gólmana Valenta, ktorý bol však pozorný. V 11. minúte domáci zle striedali. Z úvodnej presilovky aj padol prvý gól. Valent ešte reagoval na McCormackovu strelu, ale na dorážku Erkijuntiho už nemal nárok.ktorý chcel pridať druhý presný zásah. Domáci sa zdvihli až v závere tretiny. Párkrát pohrozili, ale vyrovnať sa im nepodarilo.Trenčania mali ideálny vstup do druhej tretiny. Už po pol minúte sa im podarilo vyrovnať. Tomek vyhodil puk iba na hokejku Sojčíka, ktorý našiel pred bránkou voľného Paukovčeka a ten poslal puk do prázdnej bránky. O chvíľu predviedol individuálnu akciu Lehtonen. Predral sa až do zakončenia, no nenamieril presne.Hostia zavreli vojakov pred Valenta na celé dve minúty, no tí s vypätím všetkých síl oslabenie ubránili. V polovici stretnutia mali výhodu presilovej hry i Trenčania. Síce ju nehrali vôbec dobre, no Sádeckého strela rozozvučala konštrukciu bránky. V 33. minúte vysunul Ackered Okuliara. Ten však puk poslal iba do ľavej žŕdky. Následne mala Dukla výhodu presilovej hry o dvoch hráčov takmer celé dve minúty. Hostia sa však ubránili.V tretej tretine sa čakalo, kto ako prvý urobí vážnejšiu chybu. Hra mala vysoké tempo, no šance nepribúdali. V 47. minúte dostal puk do jazdy Regenda, ocitol sa sám pred Valentom, ale nezakončil dôrazne. Rozhodnutie napokon priniesla 56. minúta.Nádeje domácich na lepší výsledok zhasli tri minúty pred koncom stretnutia, keď Ackered dostal dvakrát nižší trest za nebezpečnú hru vysokou hokejkou.(0:1, 1:0, 0:1)21. Paukovček (Sojčík, Sádecký) - 12. Erkijuntti (Regenda, McCormack), 56. Erkinjuntti (Southorn, Lehtonen). Rozhodovali: Snášel, Adamec – Durmis, Šoltés, vylúčení: 5:5, 10 min OT Ťavoda (napadnutie zozadu), presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákovValent – Lemcke, Ackered, Bokroš, Starosta, Ilenčík, Jalasvaara, Rajnoha – Sádecký, Paukovček, Sojčík – Kukuča, Rehuš, Okuliar – Berisha, Švec, Kettunen – Reddick, Valach, Krajč – BetákTomek – Mudrák, Mihálik, McCormack, Southorn, Šedivý, Ťavoda, Karaffa, Lačný – Takáč, Lalancette, Hickmott – Erkinjuntti, Lehtonen, Korhonen – Regenda, Galamboš, Bartánus – Török, Suja, MašlonkaHokejisti HKM Zvolen sú krok od postupu do semifinále Kaufland play off Tipos extraligy. V utorkovom treťom zápase štvrťfinále s HC Mikron Nové. O postupe môžu rozhodnúť už v stredu, keď je o 15.00 h na programe štvrtý zápas opäť v Nových Zámkoch.Počiatočná aktivita Novozámčanov vyústila vo 4. minúte do vylúčenia Viedenského, domáci však prvú presilovku nezahrali podľa predstáv a až v jej záverečnej polminúte sa súvislejšie usadili v pásme súpera. Skóre sa prvýkrát menilo na druhej strane v 10. minúte, keď dostal Stupka ideálny pas spoza bránky od Marcineka a proti jeho pohotovému zakončeniu nemal brankár Kiviaho šancu.ktorý postupne prebral iniciatívu v zápase. Kiviaho však v 16. minúte zlikvidoval šance Tibenského a Koleniča, o chvíľu neskôr aj McPhersona a tak bolo po prvej tretine manko domácich iba jednogólové.Druhú tretinu začali hostia v početnej výhode bez využitia, hoci Mikúš poriadne natiahol brankára Nových Zámkov. Zvolen mal síce navrch a domácich nepúšťal do šancí, napokon však inkasoval v 26. minúte v oslabení pri vylúčení Kotvana, keď Västilä nahodil puk opd modrej čiary a pred Rahmom ho šikovne tečoval Rogoň - 1:1.pri avizovanom vylúčení sa pred bránkou súpera najlepšie zorientoval Kolenič a zasunul puk do odkrytej bránky na 2:1. V polovici duelu už viedli hostia o dva góly, strelou švihom spomedzi kruhov sa presadil v presilovej hre Mikúš. V 32. minúte potom Zvolenčan Nuutinen nezvládol trestné strieľanie, no jeho tím mal zápas aj tak jasne vo svojich rukách, čo o chvíľu neskôr potvrdil Viedenský gólom zblízka na 4:1.Nové Zámky potrebovali v tretej tretine nájsť silu na dramatizáciu stretnutia, no hneď v jej úvode mohol ešte náskok hostí zvýrazniť Bondra. Na druhej strane sa v dobrej príležitosti ocitol v 49. minúte Ondrušek, ani on však nedokázal korigovať nepriaznivé skóre z pohľadu Novozámčanov. Podarilo sa to až Rogoňovi v 55. minúte v presilovke, jeho druhý zásah v zápase musel odobriť videorozhodca.a uspel aj v treťom dueli štvrťfinálovej série.(0:1, 1:3, 1:0)26. Rogoň (Västilä, Doggett), 55. Rogoň (Seppanen, Majdan) - 10. Stupka (Marcinek, Kubka), 27. Kolenič (Melancon), 30. Mikúš (Zuzin), 33. Viedenský (Zuzin, Kubka). Rozhodovali: M. Korba, Hronský – Crman, Synek, vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.: Kiviaho – Hain, Västilä, Fereta, Holenda, Roman, Mikuš, Šeliga, Petrík – Števuliak, Doggett, Rogoň – Varga, Ondrušek, Jurík – Majdan, Seppanen, Obdržálek – Zahradník, Andrisík, OkoličányRahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, Mikúš, Bondra – Nuutinen, Puliš, McPherson – Stupka, Viedenský, Zuzin – Kolenič, Tibenský, Marcinek – Jedlička