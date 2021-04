Indický výrobca by mohol do júna obnoviť vývoz vakcín od AstraZenecy: Trvá však na jednej podmienke

Najväčší výrobca vakcín proti koronavírusu na svete so sídlom v Indii by mohol do júna obnoviť vývoz očkovacej látky od spoločnosti AstraZeneca. Pristúpi k tomu však len v prípade, že dovtedy klesne miera nákazy v samotnej Indii.

V rozhovore pre agentúru AP to v utorok povedal šéf firmy Serum Institute of India (SII). Indická farmaceutická spoločnosť vývoz dávok očkovacej látky pozastavila 18. marca, správa o tom však bola medializovaná až takmer o týždeň neskôr. SII tak urobila z dôvodu zvýšeného dopytu po vakcínach na indickom trhu. Viacero indických štátov hlási za posledné týždne zvýšený nárast prípadov nákazy a indická vláda sa preto chce nateraz zamerať na očkovanie svojich občanov. Na dodávky vakcín od SII sa spolieha najmä distribučný program COVAX, ktorý sa pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sústreďuje na dodávanie očkovacích látok do chudobnejších krajín. V dôsledku rozhodnutia SII došlo k omeškaniu dodávok zhruba 90 miliónov dávok očkovacích látok určených na export. Riaditeľ SII Adar Poonawalla priznal, že týmto spôsobom skomplikoval situáciu pre viaceré štáty, ktoré sa na jeho firmu spoliehali. "Musel som všetkým situáciu slušne vysvetliť," povedal Poonawalla, pričom dodal, že väčšina svetových lídrov konanie jeho firmy dokázala pochopiť, keďže vo svojich krajinách v súčasnosti čelia rovnakým problémom. "(Vakcínový) nacionalizmus sa prejavuje... do určitej miery všade," povedal, pričom poukázal na kontrolu exportu vakcín zo strán EÚ či USA, ktoré bránia vývozu viacerých kľúčových komponentov potrebných na zrýchlenie výroby očkovacích látok. To však môže podľa neho viesť k pozastaveniu výroby ďalšej vakcíny od firmy Novavax, ktorú v Indii v súčasnosti ešte stále testujú. Novavax už uzatvoril zmluvu o dodaní vakcín s programom COVAX, pre oneskorenie dodávok látok potrebných na ich výrobu by sa však dodacie termíny mohli predĺžiť o päť až šesť mesiacov, dodal šéf SII. Je vakcína od AstraZeneca naozaj bezpečná? WHO prehovorila, trvá len na jednom