Gabriela Drobová strachom bez seba: Milovaná starenka skončila na jiske!

Dramaturgičke a šéfke módnej televízie Gabriele Drobovej (46) sa od strachu a šoku na chvíľu zastavil svet.

Jej starká totiž skončila nečakane v skalickej nemocnici, kde ju museli okamžite hospitalizovať. Nie je totiž tajomstvom, že má so svojou starou mamou Margitkou (90), ktorá žije v Sekuliach, vrúcny vzťah. Jej náhly zhoršený stav tak postavil na nohy celú rodinu. Gabika Drobová predstavila svoju starú mamu verejnosti v nejednej markizáckej relácii. Čiperná babička, ktorá ešte stále nosí tradičné kroje a hovorí známym záhoráckym dialektom, má naozaj tuhý korienok. Energiu by jej mohli závidieť aj oveľa mladšie ročníky. V posledných dňoch ju však jej povestné zdravíčko poriadne zradilo. Gabika aj celá rodina mali o ňu obrovský strach.

„Moja mamina s ňou telefonovala, a zrazu starenka odišla z telefónu, takže vlastne ona odpadla počas telefonátu. Záchranári ju dali do poriadku a odporučili, lebo to vyzeralo, že má mozgovú porážku v tom prvom momente, že ju treba pozrieť v nemocnici, tak ju zobrali do Skalice. Našťastie to bola len zúžená cieva, takže vyzerá, že to bude v poriadku. Nechali si ju na jiske na pozorovaní, ale už od včera je na normálnej izbe,“ prezradila Gabika Novému Času s tým, že verí v skoré uzdravenie ich energickej starenky. „Chvalabohu, už sa má dobre. Cez telefón má hlas energický a dobrý,“ dodala.