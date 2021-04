Slávka má pre covid už takmer rok zatvorený salón: Kozmetička nesedela so založenými rukami, našla sa v nečakanej aktivite

Už skoro rok nesmie mať otvorený kozmetický salón, no nesedí so založenými rukami!

Kozmetička Slávka Dufeková (45) z Malaciek miluje svoju prácu, no keďže sa jej stále nemôže venovať, hľadá sebarealizáciu v inej oblasti. Začala sa venovať drevárstvu a výrobe voňavých mydiel. „Kozmetika bola pre mňa jasná voľba. Práca s ľuďmi a starostlivosť o nich ma vždy lákali. Salón som si otvorila už ako 22-ročná,“ prezradila Slávka. Vďaka dobre odvedenej práci a prístupu k ľuďom si urobila skvelé meno a o zákazníkov nemala núdzu. „Počas 25-ročnej praxe som sa nikdy nedostala do takej situácie ako za posledný rok,“ zhodnotila súčasný stav vo svojej profesii.

Pre pandémiu musela mať po väčšinu dní za posledný rok zatvorené. Vrhla sa preto na iné aktivity. Vzala do ruky drevo, ktoré jej učarovalo už ako malej a vyrába tácky, vešiaky a iné maličkosti. „Dedko bol stolár a pre mňa je najkrajšia vôňa dreva. Milujem ho cítiť pod prstami, keď je staré a drsné, ale aj keď je nádherné vyhladené a naolejované,“ povedala s tým, že vyrába aj krásne voňavé mydlá.

Robíme podnosy alebo vidiecke vešiačiky na stenu s detailami napríklad zo starého voza. Vdýchnuť starým veciam nový život je úžasné,“ povedala Slávka, ktorá sa už nevie dočkať, kedy opäť otvorí svoj salón, no predčasne a bez povolenia, ako to na 15. apríla avizujú jej kolegovia, sa to urobiť nechystá. „Počkám si na to, keď budem môcť oficiálne,“ uzavrela.