Stanislava († 53) usmrtila rakovina, dojímavé gesto otca lyžiarky Petry Vlhovej: Sľub mŕtvemu kamarátovi!

Priateľstvo až za hrob. Igor Vlha (55), otec našej fenomenálnej lyžiarky Petry Vlhovej, si zamladi vybudoval kamarátsky vzťah so Stanislavom Pagáčom († 53), ktorý hrával za futbalový tím TJ Prosiek.

Neskôr, keď si Vlha začal budovať biznis, Pagáč mu pomáhal. Aj vďaka úspešnému podnikaniu tak mohol podporovať dcéru v ceste na vrchol. Keď Stanislava zložila rakovina na smrteľnú posteľ, Igor Vlha mu sľúbil, že sa postará o jeho milovaný klub.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Sú priateľstvá, ktoré trvajú celý život a dokonca ich ani smrť nerozdelí. To platí aj v prípade otca našej skvelej lyžiarky Petry Igora Vlhu. Ako mladík pracoval v Strojárňach Piesok, kde sa počas jednej šichty zoznámil so Stanislavom. Spájalo ich množstvo spoločných tém a jedna veľká vášeň - láska k športu. Stano bol funkcionárom aj hráčom vo futbalovom klube TJ Prosiek, kde nastupoval na poste záložníka.

„Bol to pre mňa dôležitý človek, ktorý mi pomáhal v začiatkoch pri zakladaní mojej firmy. Bol vyučený strojár a vo svojom odbore sa vyznal,“ zaspomínal Vlha, ktorý si s Pagáčom zvykol občas zahrať sálový futbal. Ich priateľstvo bolo pevné ako skala. Stanislava, bohužiaľ, zniesla zo sveta rakovina... „Odišiel veľmi rýchlo, na záver ma stisol a povedal mi, aby som sa postaral o jeho futbalistov,“ odhalil Igor smutnú spomienku a dodal, že ani na chvíľu nezaváhal a rozhodol sa mu posledné prianie splniť.

Kupuje lopty aj kopačky

Vlha tak okrem dcéry začal podporovať aj regionálnych futbalistov, ktorí nezištnú pomoc s radosťou privítali. Snažia sa podávať čo najlepšie výkony aj preto, aby robili dobré meno bývalému funkcionárovi a skvelému záložníkovi Pagáčovi. „Tri roky po smrti strýka mi pán Vlha zavolal. Povedal, že boli s ujom dlhoroční kolegovia a dobrí kamaráti a že chce pomôcť klubu. Je to už 10 rokov a každý rok nám pošle stovky eur. Pomáha aj materiálne, či už kúpením lôpt alebo dresov,“ objasnil Jaroslav Pagáč.

Prebral funkciu v klube po strýkovi Stanovi, ktorý hrával v tíme až do svojej 50-ky. Futbal v dedinke s 200 obyvateľmi patrí k populárnym športom. Majú dokonca 2 mančafty. Okrem dospelákov, ktorí hrajú v 7. lige, majú aj dorastencov. Rozpočet je však nízky. Každé euro sa im preto zíde. „Vážime si pomoc od pána Vlhu. Teší nás, že nám pomáha otec našej najlepšej lyžiarky. S manželkou sú príjemní ľudia, prišli aj na guláš, keď sme ukončovali sezónu,“ doplnil Pagáč s tým, že Vlha sa občas príde na bicykli pozrieť na ich zápasy a niekedy má nečakanú spoločnosť.

„Zo trikrát som prišiel aj s Peťou. Postavili sme sa do kúta, a potom sme odišli,“ prezradil Vlha a dodal: „Plním sľub, ktorý som dal kamarátovi. Mám z toho dobrý pocit. On to vidí tam zhora...“