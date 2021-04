Vodiči v Banskej Bystrici, pripravte sa na obmedzenia: Cesta R1 bude čiastočne uzavretá

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v stredu (7. 4.) čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1 v úseku 161,250 až 162,060 km z dôvodu opravy mostných záverov na estakáde v ľavom jazdnom páse, za križovatkou Banská Bystrica, sídlisko Radvaň.

"Obmedzenie sa týka obdobia od stredy 7.00 h do 30. apríla do 18.00 h. Počas čiastočnej uzávery budú práce na moste prebiehať po poloviciach vozovky. Najprv sa uskutoční oprava v pravom jazdnom pruhu a doprava bude presmerovaná do ľavého pruhu a neskôr opačne," uviedla NDS na svojom webe.