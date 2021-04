Vyradí Bayern z Ligy majstrov maródka? Pred kľúčovým zápasom proti PSG vypadli Bavorom ďalší hráči

Bayern Mníchov zažíva pod vedením Hansiho Flicka obdobie, akým sa na svete nemôže pochváliť nikto. Cesta k napodobneniu minuloročnej senzácie však začína naberať na obrátkach.

Kruciálnou stratou je Robert Lewandowski, ktorý utrpel v drese Poľska zranenie kolena, pre ktoré príde pre oba zápasy s PSG. Alternatívou mu na hrote mal byť, no ten z nominácie vypadol pre bolesti hrdla. Neskôr na povrch vyplávalo zistenie, že Serge mal maťVýsledky z PCR test majú byť známe zajtra, pričom ak sa potvrdí, že je pozitívny, taktiež vypadáva z oboch stretnutí.Do stredu poľa mal zasiahnúť talentovaný Marc Roca, no ten pre zranenie taktiež vypadol minimálne na prvý zápas proti PSG. Cesta majstra za obhajobou je tak vážne ohrozená, pretožePSG by mal chýbať ich kľúčový hráč v strede poľa, Marco Verratti