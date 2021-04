Dávid Strelec s netradičným narodeninovým darčekom: Namiesto futbalu karanténa!

Danajský dar! Jeden z najväčších slovenských futbalových talentov a čerstvý reprezentant David Strelec oslávil v nedeľu 20 rokov. Namiesto oslavy sa však ocitol v karanténe, pretože po nedávnom reprezentačnom zraze prišiel do kontaktu s rizikovou osobou.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Napriek tomu, že ho situácia dosť rozladila, o to intenzívnejšie sa chystá zapojiť do tréningov a zápasov Slovana.Strelec nebude na svoj veľký deň spomínať v dobrom.Tento rituál sa teda o niekoľko dní odloží,“ povedal na úvod útočník Slovana, ktorý pred pár dňami absolvoval premiéru v najcennejšom drese proti Cypru. V ďalšom zápase proti Malte dokonca strelil svoj prvý reprezentačný gól a už sa nevedel dočkať víkendového ligového zápasu so Zlatými Moravcami.Bohužiaľ, dozvedel sa, že pri odvoze z reprezentačného zrazu prišiel on a brankár Greif do kontaktu s rizikovou osobou. „Musel som podľa protokolu nastúpiť do karantény.posťažoval sa talentovaný mladík. „Dnes idem na test, a keď všetko dobre dopadne, o to intenzívnejšie sa zapojím do prípravy,“ dodal.