Slováci si obľúbili nové potraviny. Toto v nich nájdete!

Rýchly nákup? Káva so sebou? Či dokonca balík z e-shopu? Malé predajne potravín Žabka, ktoré sú už v Bratislave, Trnave aj Šamoríne pribúdajú po celom západnom Slovensku. Okrem tradičného sortimentu tam zákazníci nájdu aj zaujímavé služby navyše.

Ak máte chuť, môžete sa do projektu zapojiť aj vy a odporučiť Žabke, kde otvoriť nový obchod, či rovno naštartovať vlastnú prevádzku. To všetko nám v rozhovore prezradil Miroslav Ďurana, generálny manažér Žabky na Slovensku.

Hoci už vyše roka žijeme v koronakríze, potraviny Žabka úspešne expandujú po Slovensku. Aký je plán? Kde všade môžu zákazníci očakávať nové predajne?

Na Slovensku je otvorených už päť predajní potravín Žabka – tri v Bratislave, po jednej v Trnave a v Šamoríne a pokračujeme ďalej!

Robíme všetko pre to, aby sme aj tento rok predajne Žabka sprístupnili čo najväčšiemu počtu zákazníkov na západnom Slovensku. A, samozrejme, neustále sa popritom pozeráme na existujúce obchody, aby prinášali nakupujúcim čo najlepšie služby aj naďalej.

Čo sa týka ďalších nových predajní na Slovensku, držíme sa vytýčenej stratégie a pozeráme sa najmä na nové príležitosti na západnom Slovensku v rámci miest ako Bratislava, Trnava, Nitra, Malacky, Dunajská Streda a ich okolí. Ideálne miesta pre nové predajne Žabky sú v obytných zónach, vo všetkých častiach miest a obcí s vysokým pohybom ľudí, prípadne v blízkosti zastávok MHD.

Hovoríme teda o miestach s vyššou mobilitou. Práve tej však koronakríza priveľmi nepraje, do akej miery vás to zasiahlo?

Žabka prináša rýchly nákup bez kompromisov a všetko dôležité, napríklad pre obed či večeru, prípadne pre raňajky, cestou do práce. Nášmu podnikateľskému konceptu veríme, keďže sme ho pripravovali dlhšie obdobie, a to tak, aby čo najlepšie zodpovedal požiadavkám a predstavám slovenských zákazníkov. Pozeráme sa na to, ako čo najlepšie uspokojiť tradičnejšieho i modernejšieho nakupujúceho. To v praxi znamená, že zákazníci u nás nájdu napríklad klasický jogurt i bezlaktózový variant.

V období koronakrízy plníme zodpovednú úlohu, zásobujeme našich zákazníkov potravinami a výrobkami dennej spotreby, ktoré potrebujú. Treba povedať, že zákazníci naše úsilie oceňujú a my sa už teraz tešíme, ako otvoríme i ďalšie prevádzky Žabky.

Cestu k zákazníkom si nachádzame v čase koronakrízy aj novými spôsobmi. Rýchly nákup bez kompromisov si môžu zákazníci vyskúšať už aj vďaka online donáške v spolupráci so službou Bolt Food. Nákup v Žabke prostredníctvom Bolt Food je možný zo všetkých troch predajní Žabka v Bratislave. Zákazníkom sa táto služba osvedčila, keď si z rozličných dôvodov k nám nestíhajú sami prísť nakúpiť.

Aký sortiment ponúkate a aké máte otváracie hodiny?

Žabka na Slovensku ponúka vo svojich obchodoch približne dvetisíc produktov – čerstvé i trvanlivé potraviny a výrobky dennej spotreby. Sortiment prispôsobujeme na mieru potrebám našich zákazníkov aj v rámci konkrétnych lokalít, aby si k nám vždy s radosťou „skočili“ nakúpiť. Žabka je „na skok blízko“ pre zákazníkov, ktorí potrebujú rýchly a pohodlný nákup. Veríme, že splníme očakávania všetkých nakupujúcich vrátane tých, ktorí chcú aj niečo navyše. Napríklad keď dostanú chuť na našu čerstvú kávu so sebou, alebo keď si nechajú k nám doručiť zásielku z e-shopu a vyzdvihnú si ju popri bežnom nákupe.

Naše predajne ponúkajú otváracie hodiny od skorého rána do neskorého večera a práve to je ďalšou výhodou, ktorú naši zákazníci oceňujú.

Spomínali ste vyzdvihnutie balíka. O čo presne ide?

V Žabke chceme byť v súčasnom náročnom období koronakrízy čo najbližšie k potrebám nakupujúcich. Vo dvoch prevádzkach sme preto spustili novú službu odberného miesta pre balíky DPD Pickup. Zákazníci si tak môžu vyzdvihnúť napríklad objednávku z e-shopu, a to všetko popri svojom každodennom rýchlom nákupe v Žabke. Navyše, zákazníci môžu aj podať vlastný balík. Novú službu sme priniesli v prvých dvoch obchodoch – v Bratislave na Mierovej ulici (polyfunkčný objekt Perla Ružinova) a v Trnave na Ulici L. van Beethovena (nákupné centrum Cassale).

Aj v našej štvrti sú vhodné priestory pre potraviny ako Žabka, ako môžem postupovať?

Odporúčanie na vhodné priestory môže poslať každý. Radi získame čo najviac tipov priamo od obyvateľov alebo majiteľov takýchto priestorov. Máme zatiaľ pozitívnu skúsenosť, a to hneď vo viacerých mestách Slovenska, odkiaľ sa nám ozvali ľudia s potenciálnymi tipmi na priestor pre novú Žabku. Veľmi si takúto pomoc vážime a tešia nás, samozrejme, aj pozitívne reakcie, keď Žabku otvoríme niekde, kde práve takéto potraviny doposiaľ chýbali. Ak je takým prípadom aj vaše okolie, neváhajte sa nám ozvať cez kontaktný formulár na webe izabka.sk.

Žabka v čase pandémie ponúka pre ľudí so skúsenosťami z maloobchodu či gastra aj podnikateľskú príležitosť. Práve z týchto segmentov prišlo množstvo ľudí o prácu a hľadajú podobnú šancu. Ako to funguje?

Radi v našom tíme privítame nových partnerov, ktorí majú záujem o prevádzkovanie vlastnej predajne Žabka. Vlastné podnikanie so Žabkou je skvelá príležitosť pre každého, kto chce budovať svoj vlastný obchod s potravinami a má skúsenosti najlepšie z oblasti maloobchodu či gastroprevádzky. Sme otvorení aj spoluprácam pri už existujúcich obchodoch – vždy ide o individuálnu, na mieru prispôsobenú dohodu medzi Žabkou a franchisingovým partnerom.

Žabka tak aj v súčasnom náročnom období koronakrízy pomáha naštartovať vlastné podnikanie ľuďom s nadšením a chuťou viesť vlastnú prevádzku s potravinami, výrobkami každodennej spotreby, ako aj so službami navyše.

Už sme načrtli, že potraviny Žabka fungujú na franchisingovej spolupráci. Čo to znamená?

Áno, náš koncept funguje na báze franchisingovej spolupráce, v takejto podobe je veľmi úspešným aj v susednom Česku. Žabka prináša rýchly nákup bez kompromisov a neodmysliteľnou súčasťou našej stratégie je prínos, ktorý vytvárajú práve naši franchisingoví partneri. Či už vďaka tomu, ako sa starajú o zákazníkov či kolegov Žabky, alebo ako ďalej rozvíjajú zverené obchody, aby vždy prinášali to najlepšie v konkrétnej lokalite.

Každý partner Žabky získa plne vybavenú predajňu s pravidelným zásobovaním, osvedčený podnikateľský model a know-how z Česka, rovnako tak aj školenia a dlhodobú podporu skúsených odborníkov z maloobchodu. Cieľom tímu Žabka je vytvárať a rozširovať úspešné podnikanie, ktoré každý deň pre svojich zákazníkov prináša jednoduchý a pohodlný nákup. S každým potenciálnym franchisingovým partnerom rokujeme individuálne, avšak môžem prezradiť, že vlastné podnikanie Žabky je dostupné s minimálnym finančným kapitálom.

Aké sú doterajšie ohlasy? Majú Slováci záujem podnikať so Žabkou?

Potvrdzuje sa, že mnohí Slováci chcú budovať svoje vlastné podnikanie, a my si veľmi vážime, že sa s dôveru obracajú práve na Žabku. Záujemcovia sa môžu naďalej prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára na webe izabka.sk. Vlastné podnikanie so Žabkou je skvelá príležitosť. Veľmi sa teším, že za Žabkou stojí motivovaný a skúsený tím, ktorý je pripravený podporovať našich franchisingových partnerov najviac, ako sa len dá. Každý franchisingový spolupracovník sa môže spoľahnúť na skúsený tím Žabky, ktorý mu vždy ochotne pomôže a poradí. Veľké ďakujem patrí mojim kolegom, vďaka ktorým sa nám darí otvárať nové obchody a pomáhať našim franchisantom aj v súčasnom náročnom období koronakrízy.

Spomínate podporu od vášho tímu, ktorú dostáva franchisingový spolupracovník. Koronakríza obmedzila stretávanie sa. Je teda pre vás v tomto smere prekážkou?

Komunikujeme veľmi výrazne online, s mnohými franchisingovými spolupracovníkmi sme v kontakte skutočne na dennej báze a nielen to – bolo pre mňa úžasné vidieť, ako si franchisingoví spolupracovníci pomáhajú aj vzájomne medzi sebou, vymieňajú si skúsenosti a inšpirujú sa. Veľmi to motivuje aj nás v Žabke a potvrdzuje sa nám, akými dôležitými sú v našom podnikaní nadšenie a zápal pre vec.

Môže franchisant vstupovať napríklad aj do rozhodovania o sortimente?

S našimi franchisingovými spolupracovníkmi máme partnerský vzťah založený na vzájomnej dôvere a neustálej spolupráci. Jej súčasťou je neustála diskusia o tom, ako uspokojiť potreby našich zákazníkov, čo zahŕňa, samozrejme, aj skladbu sortimentu v našich obchodoch. Práve franchisingový spolupracovník najlepšie pozná zákazníkov toho-ktorého obchodu. V tom spočíva napokon aj pridaná hodnota, ktorú, popri iných výhodách, prináša koncept Žabky.