Znepokojivý vývoj v posledných mesiacoch: Počet obetí COVID-19 vo svete presiahol 3 milióny

Počet úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 po celom svete prekročil v utorok hranicu troch miliónov.

Ukázal to vlastný výpočet tlačovej agentúry Reuters. Úmrtia na covid opäť pribúdajú po celom svete, a to najmä v Brazílii a Indii. Podľa úradov za to môžu infekčnejšie varianty vírusu, ktoré boli prvýkrát zistené v Británii a Juhoafrickej republike, spolu s únavou verejnosti z lockdownov a ďalších obmedzení.

Podľa údajov agentúry Reuters trvalo viac než rok, kým počet obetí dosiahol na celom svete dva milióny. Ďalších milión úmrtí v dôsledku nákazy koronavírusom pribudlo za zhruba tri mesiace.

Brazília je jednou z krajín najviac postihnutých pandémiou. Táto juhoamerická krajina hlási v poslednom čase rekordné denné prírastky v počte úmrtí na koronavírus.

India v pondelok zaznamenala rekordný nárast nových prípadov nákazy a stala sa druhou krajinou po Spojených štátoch, ktorá za deň evidovala viac ako 100.000 novoinfikovaných.

Región Európy, kam patrí 51 krajín, má takmer 1,1 milióna úmrtí. V piatich európskych krajinách (Británii, Rusku, Francúzsku, Taliansku a Nemecku) zaznamenali približne 60 percent zo všetkých úmrtí na koronavírus v Európe.

Spojené štáty sú stále krajinou s najväčším počtom úmrtí - 555.000, čo predstavuje zhruba 19 percent zo všetkých úmrtí na koronavírus na svete. Zdravotníci sa domnievajú, že rýchla očkovacia kampaň v tejto krajine môže zabrániť nárastu úmrtí. V Spojených štátoch najmenej jednu dávku vakcíny dostala tretina z celkového počtu ich obyvateľov.

Jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dostalo do nedele najmenej 370,3 milióna ľudí alebo takmer 4,75 percenta svetovej populácie, vyplýva z najnovších údajov databázy Our World in Data (Náš svet v dátach).