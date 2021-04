Táto sexica chce dostať Valentina Rossiho do chomúta: Dokáže to?

Má deväť titulov majstra sveta, jeho životom prešiel rovnaký počet známych žien, no ani jednej sa legendárneho talianskeho motocyklového pretekára Valentina Rossiho (42) nepodarilo dostať do chomúta.

Podarí sa to tejto kráske, ktorá to dokopala aspoň k tomu, aby sa zasnúbili?

To ukáže čas! Nateraz to vyzerá, že sexi Francesca Sophia Novellová (27) sa musí obrniť riadnou dávkou trpezlivosti. Talian stále nemá chuť ukončiť kariéru, hoci sa mu už v hlavnom tíme Yamahy pre túto sezónu neušlo miesto. V seriáli MotoGP tak bude jazdiť za Petronas Yamaha Sepang Racing Team. „Som šťastný za toto miesto a najmä za to, že stále mám podporu výrobcu motocyklov Yamaha,“ vyhlásil veterán okruhov.

Z viacerých strán však počúva aj to, že nechce skončiť, lebo by sa musel oženiť! S nádhernou modelkou sa zasnúbil, ale k tomu nasledujúcemu kroku sa akosi nemá.

Mimochodom Valentino, prezývaný Doctor, mal veľa známych partneriek z rôznych sfér talianskeho šoubiznisu. O.i. Sa po jeho boku objavili Aura Rolenzettiová (2006), Elisabetta Canalisová (2007, teda ešte pred Clooneyom), Ariana Matteuzziová (2005 – 2007) atď.