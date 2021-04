Pohľad na pýchu Spišskej Novej Vsi zatienilo nevšedné gesto primátora: Veľkonočný pozdrav v oblakoch

Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarík sa rozhodol pre veľmi nevšedný veľkonočný pozdrav pre svojich spoluobčanov.

Nad mesto s najvyššou kostolnou vežou na Slovensku sa vznieslo lietadlo s dlhým transparentom. „Peknú Veľkú noc, (srdiečko), vydržme", znel odkaz primátora. „Takouto netradičnou formou som chcel pozdraviť našich Spišiakov a dodať im silu a nádej, že tieto ťažké časy zvládneme. Aj takto som sa chcel obyvateľom poďakovať za rok strádania a obmedzení. Je to aj čas spomenúť si na tých, ktorí sa tejto chvíle nedožili," uviedol spišskonovoveský primátor.

Realizáciu letu mesto dohodlo s pilotom Petrom Slivovským, ktorý nám prezradil, že to vôbec nebola ľahká úloha. „Musel som sa na to dopredu veľmi precízne pripraviť. Aj po technickej aj organizačnej stránke. Transparent, ktorý bol ušitý z padákoviny, musel mať také rozmery, aby to môj Viper SD4 zvládol utiahnuť. Museli sme dodržať aj všetky bezpečnostné opatrenia. Ale podarilo sa a verím, že sme urobili radosť naším spoluobčanom.“