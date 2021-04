Sčítanie obyvateľov dopadlo nad očakávania: Koľko ľudí sa zapojilo a ktoré mestá v účasti vedú?

Na elektronickom sčítaní obyvateľov sa zúčastnilo 4 844 007 ľudí. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol predseda Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) Alexander Ballek.

Elektronický formulár tak vyplnilo 86 percent obyvateľov Slovenska. Najviac ľudí sa elektronicky sčítalo v Žilinskom kraji (92 percent). Na druhom mieste skončil Trenčiansky kraj (90 percent), nasledovali Trnavský (89 percent), Bratislavský (88 percent), Nitriansky (87 percent) a Banskobystrický kraj (85 percent). V Prešovskom kraji vyplnilo elektronický formulár 83 percent obyvateľov. Najmenej sčítaných, 79 percent, mal Košický kraj.

V rebríčku krajských miest vedú mestá Banská Bystrica (90 percent), Trenčín (89 percent) a Žilina (89 percent). Prešov a Trnava majú zhodne po 87 percent, Nitra, Košice a Bratislava po 86 percent. „Elektronický zber dopadol nad naše očakávanie a úprimne ďakujeme každému, kto k úspechu prispel. Rád by som vyzdvihol hlavne prácu samosprávy, ktorá od 1. júna 2020, keď sa začalo sčítanie domov a bytov, kontinuálne na projekte pracovala,“ povedal Ballek.

Sčítanie obyvateľov domov a bytov pokračuje asistovaným sčítaním, ktoré sa začalo vo štvrtok 1. apríla. Asistované sčítanie v každej obci bude vykonávané počas šiestich týždňov. Konkrétne termíny pre jednotlivé okresy vyhlási ŠÚ SR. Obce budú mať 21 dní na prípravu kontaktných miest, na ktorých bude možné vykonanie asistovaného sčítania. Občanov, ktorí o to telefonicky alebo e-mailom požiadajú, navštívi sčítací asistent doma. Asistované sčítanie musí byť ukončené do 31. októbra 2021. Ďalšie údaje budú k dispozícii v roku 2022, komplexne spracované údaje pre medzinárodnú úroveň musí ŠÚ SR publikovať najneskôr do začiatku roka 2024.