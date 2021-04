Po novom zistení začali okamžite konať: Islandské úrady evakuovali ľudí z okolia činnej sopky

Islandské úrady evakuovali turistov z okolia aktívnej sopky po tom, ako z jej novej trhliny začala vyvierať láva.

Informovala o tom v utorok spravodajská stanica Sky News. Vulkán na polostrove Reykjanes vybuchol v marci.

Novú, približne 500-metrovú trhlinu na povrchu sopky spozorovala v pondelok osádka vrtuľníka poskytujúceho vyhliadkové lety. Trhlina sa nachádza zhruba 800 metrov od pôvodného miesta v údolí Geldinga, kde sopka začala 20. marca chrliť lávu.

Odvtedy tam prúdia turisti z neďalekého hlavného mesta Reykjavík, pričom niektorí využívajú žeravú magmu na prípravu pokrmov.

Úrad civilnej ochrany a núdzového riadenia po najnovšej sopečnej činnosti nariadil okamžitú evakuáciu lokality. Hoci bezprostredné ohrozenie životov vzhľadom na vzdialenosť trhliny od turistických trás podľa tohto úradu nehrozí, miesto bolo vyprázdnené z preventívnych dôvodov.

Islandský geofyzik Magnús Gudmundsson tvrdí, že sopečná erupcia by sa mohla pohybovať smerom na sever od svojej pôvodnej polohy. "Teraz vidíme z dvoch pôvodných kráterov vychádzať menej lávy. To by mohol byť začiatok druhej fázy," uviedol vedec.

Napriek tomu, že na Islande dochádza k vulkanickej erupcii približne každých päť rokov, najnovší výbuch sopky bol na danej lokalite prvým za takmer 800 rokov.

K dovtedy poslednej erupcii došlo na Islande v roku 2014, keď vybuchla sopka na lávovom poli Holuhraun a vychrlila lávu s rozlohou newyorského Manhattanu.

V roku 2010 popol z islandskej sopky Eyjafjallajökull spôsobil na niekoľko dní zastavenie medzinárodnej leteckej prepravy medzi Európou a Severnou Amerikou vzhľadom na obavy z možného poškodenia motorov lietadiel. Zrušených bolo vyše 100.000 letov, v dôsledku čoho uviazli na letiskách milióny pasažierov.

