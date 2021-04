Skrížený kamión zablokoval dopravu, cestári spod Tatier boli kvôli sneženiu v teréne celú noc

Na Dobšinskom kopci pri obci Stratená je cez cestu skrížený kamión. Ako okolo 9. hodiny na sociálnej sieti informovala košická krajská polícia, cesta je neprejazdná.

Cesty pod Tatrami sú napriek sneženiu zjazdné a doprava je plynulá. Pre agentúru SITA to potvrdil riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský. „Naše autá boli v teréne celú noc, nečakali sme so založenými rukami, ale preventívne sme cesty posýpali,“ uviedol. Zimná údržba pod Tatrami sa oficiálne skončila 1. apríla, vzhľadom na počasie však boli cestári v nedeľu večer opäť povolaní so zimnou technikou na cesty.

Na možnú tvorbu snehových jazykov a záveje v okrese Poprad upozornil aj Slovenský hydrometeorologický ústav, a to v polohách približne nad 700 metrov. V tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Platí počas utorka do 14:00. SHMÚ pripomína, že výskyt snehových jazykov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, spôsobiť však môže škody menšieho rozsahu. Rovnaká výstraha platí na východe aj pre okres Kežmarok.

Meteorológovia rovnako vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách počas dnešného dňa do 12:00. Vyskytnúť by sa mal miestami, v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 km za hodinu. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.