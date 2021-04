Antigénové testovanie v Kremnici: Za týždeň odhalili len jedného pozitívneho

Minulotýždňové testovanie na ochorenie COVID-19 v Kremnici odhalilo spomedzi 2 757 vykonaných antigénových testov len jedného pozitívne testovaného človeka.

Podľa stránky mesta to predstavuje pozitivitu 0,04 %, čo je oproti predchádzajúcemu týždňu, keď bola pri 18 pozitívne testovaných pozitivita 0,63 %, výrazný pokles. V Kremnici sú už niekoľko týždňov otvorené dve trvalé odberové miesta, ktoré už štvrtý týždeň zaznamenávajú klesajúcu tendenciu v počte pozitívne testovaných.

Radnica upozorňuje, že ide len o výsledky z odberových miest v Kremnici. „Čísla nezahŕňajú výsledky z PCR testov obyvateľov mesta, ako ani výsledky antigénových testov, ktoré si mohli obyvatelia mesta spraviť v iných odberových miestach. V číslach sú zahrnuté všetky výsledky testov, ktoré vykonali obe odberové miesta v meste vrátane výsledkov testov občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Kremnici,“ objasňuje samospráva.

Najvyššiu pozitivitu antigénovými testami preukázali testy v prvom marcovom týždni, keď táto predstavovala 2,21 %. Z 2 756 testovaných bolo vtedy 37 pozitívnych. Nad jedno percento bola pozitivita ešte aj v druhom marcovom týždni. Odberové miesta sú v Kremnici zriadené v mestskej telocvični a Mestskom kultúrnom stredisku, pričom sú otvorené každý deň od 8:00 do 17:00.

Okres Žiar nad Hronom, do ktorého historická Kremnica patrí, je už druhý týždeň v rámci COVID automatu preradený z najhoršieho štvrtého do nižšieho tretieho stupňa varovania. Podľa aktuálnych nariadení potrebujú v takomto bordovom okrese na niektoré výnimky zo zákazu vychádzania negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na COVID-19 nie starší ako sedem dní. Toto sa vzťahuje aj na cestu do a zo zamestnania, ak zamestnanec nemôže prácu vykonávať z domu. Obyvatelia okresu sa však už nemusia testovať pre potreby vychádzky v prírode v rámci svojho okresu.