Muž pripravil svojim bývalým peklo: Exfrajerku uniesol a znásilnil, exmanželka skončila ešte horšie!

Príbuzný Massiel Deoleo zalarmoval políciu v americkom Carlstadte s tým, že žena je nezvestná a rodina má o ňu obavy.

Mužom zákona povedal, že naposledy bola so svojím exmanželom Jamesom Coxom. Ich päťročná dcérka povedala starým rodičom, že ,,otecko zabil mamičku“. Mal ju však ubezpečiť, že sa to nestalo a mala len nočnú moru. Policajti sa vybrali do domu 34-ročnej ženy, našli pred ním vyhádzané viaceré jej osobné veci.

Tiež sa vybrali do domu, v ktorom žil na prízemí 43-ročný James a na poschodí jeho rodičia, ktorí v tom čase strážili malú vnučku. Policajtom sa trojicu podarilo dostať bezpečne von, ozbrojený James však odmietal vyjsť. Bol povolaný špeciálny tím, ktorý s mužom vyjednával dlhé hodiny.

Keď sa im podarilo vojsť do domu, našli telo Jamesa, ktorý sa zastrelil. Neskôr našli aj telo jeho exmanželky Massiel. Trojnásobnú mamu strelil zblízka do hrude. Prípad polícia vyšetruje ako vraždu a samovraždu. Yessenia Torres zriadila zbierku na podporu troch detí zavraždenej Massiel.

Prosíme o finančnú pomoc na zaplatenie pohrebu a starostlivosť o jej tri deti Jahnela (15), Bellu (12) a Penelope (5). Modlite sa prosím za túto rodinu vťažkých časoch,“ napísala na stránku GoFundMe.

Portál Daily Voice pripomína, že to nebolo prvýkrát, čo sa James útočil na svoju expartnerku. V roku 2000 ozbrojený nožom uniesol svoju vtedy 20-ročnú bývalú priateľku. Štyri hodinu ju vozil v aute a pýtal sa jej, prečo sa s ním rozišla. Následne ju znásilnil. Za svoj čin si odsedel sedem rokov vo väzení.