Šokujúca dráma: Do domu rappera Draka vtrhla šialená žena ozbrojená nožom

Otrasený rapper Drake (34) odletel súkromným lietadlom z domovského Toronta do Los Angeles. Minulý týždeň ho totiž v jeho dome na severe amerického kontinentu napadla šialená žena ozbrojená nožom.

Slávny hudobník bol chvíľu v šoku, ale incident rýchlo hodil za hlavu. Ihneď sprísnil zabezpečenie svojho torontského domu. Spomínaná žena sa vraj do domu dostala násilím. Muža z ochranky, ktorý strážil vchod, udrela do hlavy rúrkou a chcela vbehnúť do domu. Tam sa ale nedostala, ochranka ju znehybnila a odovzdala privolanej polícii.

"Dospelá žena s veľkým nožom bola zatknutá. Nedostala sa vôbec dovnútra a nikoho vážne nezranila. Nie je jasné, čo v dome chcela robiť, pretože s majiteľom domu vôbec nekomunikovala," uviedol hovorca torontskej polície v rozhovore pre Toronto Sun.

Drake krátko po útoku odletel do Los Angeles svojím súkromným lietadlom Air Drake. Spevákovi je vyčítané, že zbytočne využíva súkromné ​​lietadlo príliš často a extrémne zvyšuje obsah skleníkových plynov v atmosfére.