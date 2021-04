Pandémia koronavírusu premenila mnohé oddelenia v nemocniciach na covidové a iné, často závažné ochorenia, šli do úzadia. To sa týka aj zubárov, na ktorých dvere ľudia počas pandémie klopú o čosi menej. Dôvodom je nielen strach z návštevy stomatológa, no častokrát aj mylný pocit zdravého chrupu. Potláčané problémy, boľavý zub, či vynechané preventívne prehliadky však môžu spôsobiť závažné problémy - a práve na ne upozorňuje MUDr. Zorica Nemcová.