Matka štyroch detí sa na Vianoce nakazila covidom: Po typických príznakoch prišlo niečo horšie, bojuje doteraz

Matka štyroch detí zostala po nákaze koronavírusom paralyzovaná a v kóme. Zrejme sa už nikdy nepreberie k životu.

Zdravá matka štyroch detí z Veľkej Británie sa na Vianoce nakazila koronavírusom. Ochorenie však malo veľmi ťažký priebeh, dnes je v kóme a lekári sa obávajú, že nemusí prežiť, informuje portál News.au.

Ayesha Hussein (55) z Cambridge mala po nákaze typické príznaky ochorenia Covid-19 - kašeľ, problémy s dýchaním, strata chuti a čuchu. Do 29. decembra sa jej stav zhoršil natoľko, že ju musela sanitka urýchlene previesť do nemocnice. Dva dni na to už bola napojená na umelú pľúcnu ventiláciu.

Aj po týždni bol Ayeshin zdravotný stav veľmi vážny. Teplota jej stúpla na 42°C a potom upadla do kómy, v ktorej je dodnes. Lekári, zmätení náhlym vývinom situácie, sa poradili s neurológom, ktorý zistil, že COVID-19 zasiahol jej mozgový kmeň, paralyzoval ju od očí nadol a znemožnil jej pohyb, rozprávanie alebo počúvanie.

Po niekoľkých dňoch sa Ayeshi náhle zastavilo srdce, ale pohotovým zdravotníkom sa podarilo zachrániť jej život. Povedali však jej rodine, že musia byť pripravení na najhoršie a zvážiť aj možnosť, aby v prípade opätovného zhoršenia zdravotného stavu, lekári ženu neresuscitovali.

Dcéra Mina pre Cambridge News povedala: „Chceme len svoju mamu späť. Lekári tvrdia, že ak sa preberie z kómy, bude zdravotne postihnutá, ale je nám jedno, v akom stave sa nachádza. Vraj máme zvážiť možnosť ukončiť jej život, ale my sme tento scenár rozhodne zavrhli.“

Mina povedala, že jej matka bola zdravá a aktívna predtým, ako sa nakazila. „Priala by som si, aby ľudia videli, čo to urobilo s mojou mamou. Bola úplne šťastná a zdravá a zničilo jej to život," povedala s nádejou, že ľudia prestanú tvrdiť, že nejde o vážnu chorobu.

Aby toho nebolo málo, počas pobytu v nemocnici im ešte pribudli ďalšie trápenia. Do domu sa im totiž vlámali zlodeji a ukradli mame auto a šperky. Mina, ktorá dúfa, že ju jedného dňa privedie domov, založila zbierku GoFundMe a začala zbierať peniaze na zaplatenie účtov a nájomného. Od spustenia zbierky už vyzbierala viac ako 12 000 libier. Peniaze sa použijú aj na podporu rekonvalescencie jej mamy, ak bude môcť opustiť nemocnicu.