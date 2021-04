Situácia na juhu Čiech sa každým dňom zlepšuje: Tieto štatistiky potešia každého

V Juhočeskom kraji za posledné tri dni nezomrel žiadny pacient s koronavírusom.

Vyplýva to z údajov hygienikov. V regióne zomrelo od začiatku pandémie 1442 pacientov s koronavírusom. V tlačovej správe to novinárom oznámila riaditeľka juhočeskej krajskej hygienickej stanice Kvetoslava Kotrbová. Podľa jej údajov za posledných 24 hodín v kraji pribudlo 122 nových prípadov covidu. Je to o 18 menej ako v sobotu pred týždňom.

"V 44 prípadoch bol zdrojom nákazy kontakt s pozitívnou osobou v rodine a v 15 išlo o prenos na pracovisku. To sú dlhodobo dve kľúčové prostredia s najvyšším rizikom prenosu infekcie. Tri prípady sa týkali zariadení sociálnych služieb a jeden zdravotníckeho zariadenia, tu už vidíme s postupujúci vakcináciou významný úbytok prenosov. Dnes sme sa po mesiaci dostali pod desaťtisíc aktuálne pozitívnych prípadov. Momentálne je pozitívnych 9248 Juhočechov, toľko sme mali naposledy 5. marca, naopak okolo 20. marca to bolo takmer 16 000 aktívnych prípadov, "uviedla.

V južných Čechách sa od začiatku pandémie vlani na jar potvrdilo dokopy 89 226 prípadov ochorenia Cvid-19. Vyliečilo sa z nej 78 536 ľudí.