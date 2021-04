Riaditeľ Múzea mesta Bratislava odchádza po 24 rokoch: Prečo už nechcem pokračovať

V máji by uplynulo 24 rokov, odkedy na riaditeľskú stoličku Múzea mesta Bratislavy zasadol Peter Hyross. Za neuveriteľne dlhé obdobie svojho pôsobenia okúsil vládu šiestich primátorov. Z vedúceho postu odchádza na vlastnú žiadosť.

Od apríla až do vymenovania nového riaditeľa bude múzeum viesť Zuzana Palicová. Čo sa Hyrossovi podarilo a na čo je za tie roky najviac hrdý?

Peter Hyross bol vo vedení jedného z najväčších múzeí na Slovensku vyše dvoch dekád. „24 rokov je veľmi dlhá doba a myslím si, že sa nám spolu s celým tímom podarilo posunúť múzeum nášho hlavného mesta o výrazný kus dopredu. Svedčí o tom možno aj to, že som zažil 6 volebných období a 6 primátorov a za tie roky nemal nikto pripomienky k smerovaniu inštitúcie,“ prezradil Hyross s tým, že na post riaditeľa nastúpil v roku 1997. Konkurzu sa spolu s ním zúčastnilo 13 adeptov a najprv musel absolvovať psychodiagnostický test s osemsto otázkami.

„Za tie roky sa nám podarila rekonštrukcia Apponyiho paláca, Starej radnice, obnova Devína, kde sa urobil obrovský kus práce, naposledy na Hornom hrade, Múzea antickej Gerulaty v Rusovciach. Veľmi veľa zaujímavých výstav, spolupráca so zahraničím, depozitár na Ivanskej ceste, nákup zbierok a získanie niekoľko desiatok tisíc predmetov,“ dodal s tým, že odchádza spokojne s dobrým pocitom. Jeho ideálny nástupca by mal byť hlavne človek, ktorý má vzťah k Bratislave, žije s inštitúciou, dokáže pracovať s podriadenými, nadriadenými, ale aj verejnosťou.

Čas pre mladú generáciu

Pred múzeom budú podľa riaditeľa vždy nejaké výzvy. „Mojím snom je, aby múzeum malo jednu veľkú účelovú budovu depozitára, ktorá by slúžila aj pre galériu. Boli by v nej sústredené všetky zbierky týchto dvoch inštitúcií. Neboli by to len sklady predmetov, ale aj kultúrne centrum, ktoré by mohlo byť pýchou Bratislavy,“ prezrádza Hyross s tým, že odchádza na vlastnú žiadosť. „Vstúpili do toho aj zdravotné problémy, ale keď som si to tak zosumarizoval, vycítil som, že je čas uvoľniť miesto novej generácii,“ uzavrel.

Múzeum mesta Bratislavy