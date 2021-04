Hadí Casanova z Paríža sa v košickej zoo ihneď začal činiť: Mimoriadne plodný výsledok

Zoo na východe pokračuje v mimoriadne plodnej jari!

Trojmetrový samec anakondy paraguajskej prišiel do Zoo Košice z Francúzska pred dvomi rokmi. Košickí ošetrovatelia zhodnotili, že hadí Casanova sa činil hneď po príchode a domácej samici začal dvoriť. Preto mali veľké očakávania, že potomstvo príde už po niekoľkých mesiacoch, no počkať si museli do konca marca 2021, keď samica anakondy darovala život 11 mláďatám.

V Zoo Košice sa po 15 rokoch narodili mláďatá anakondy paraguajskej. Spolu 11 novorodencov prišlo na svet v pondelok 29. marca. Za unikátny prírastok môžu vďačiť samcovi, ktorý v marci 2019 pricestoval do Košíc zo zoologickej záhrady v Paríži. „Videli sme ich páriť sa okamžite po príchode, preto sme očakávali, že mláďatá budú mať skôr. Nakoniec sme museli čakať dlhšie. Páriť sme ich videli aj minulý rok. Vlani v decembri sme preto samici urobili ultrazvuk a uvideli sme tam mláďatá,“ prezradil Jozef Lenard, ošetrovateľ košickej zoo. Dodal, že po pôrode sa anakondy znovu párili.

„Máme teda nádej, že budeme mať ďalšie prírastky, a to ešte do konca tohto kalendárneho roka,“ prezradil Lenard s tým, že gravidita u tohto druhu trvá od 6 do 9 mesiacov.

Anakonda parguajská