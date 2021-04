Nicole Kidman na svoj vek vôbec nevyzerá: Štíhle krivky v priesvitných šatách

Vyzerá ako z rozprávky! Stále nádherná držiteľka Oscara Nicole Kidman (53) už deň pred odovzdávaním cien Screen Actors Guild Awards 2021 ukázala na instagrame priesvitné šaty a jemné blond vlny zapletené do vrkoča spusteného na jedno rameno.

Nápadne tak pripomína kreslenú princeznú Elzu z rozprávky Ľadové kráľovstvo.

Nestarnúca kráska súťažila v kategórii Herečka v televíznom filme alebo v limitovanej sérii za rolu v populárnej sérii HBO The Undoing po boku Hugha Granta. Fotky zverejnené pred slávnostným večerom sršia nehou, jemnosťou, ale aj optimizmom. Dnes je už síce jasné, že ocenenie nakoniec nezískala, ale s jej úžasným vzhľadom a úprimnou živou povahou to nie je žiadna katastrofa, no nie? Počet jej fanúšikov to určite nezmenšilo.