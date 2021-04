Chaos okolo očkovania v Bratislave: Ľudia našli dieru v systéme, takto klamú pri registrácii!

Chaos okolo vakcinácie? Veľkokapacitné očkovacie centrum na Národnom futbalovom štadióne otvorili 13. marca. K vakcíne sa však chcú čo najskôr dostať aj ľudia, ktorí na ňu ešte nemajú nárok. Na internete dokonca koloval návod, ako sa dá cez systém prihlásiť do databázy náhradníkov.

Podvodníci však takýmto spôsobom oberajú o potrebné vakcíny osoby, ktoré patria medzi prioritnú skupinu. Podľa Tomáša Szalaya, riaditeľa odboru zdravotníctva BSK, je celý formulár na registráciu navrhnutý príšerne. Čo na situáciu hovorí rezort zdravotníctva?

O očkovanie v Bratislavskom kraji je zjavne veľký záujem, o čom svedčí aj množstvo ľudí, ktorí sa k vakcíne v hlavnom meste snažili dostať podvodom. „Internetom sa šíri postup, ako sa cez systém NCZI prihlásiť do databázy náhradníkov na očkovanie. Uvádza sa v ňom, aby registrujúci označili, že patria ku kritickej infraštruktúre s dovetkom, že to nikto nekontroluje,“ informoval na sociálnej sieti bratislavský župan Juraj Droba s tým, že osoby, ktoré vedome pri registrácii zavádzajú, páchajú podvodné konanie, kvôli ktorému nebudú zaočkované. Zároveň však riskujú aj vyradenie zo všetkých zoznamov vakcinačných centier v Bratislavskom kraji.

Dostali sa k tomu neprávom

K celej situácii sa na sociálnej sieti vyjadril aj riaditeľ odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Tomáš Szalay, ktorý opísal svoju skúsenosť s očkovaním počas Veľkého piatka. Štát podľa jeho slov poslal na očkovanie prostredníctvom Čakárne a NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií) 2-tisíc ľudí. Napriek tomu, že na rade bola skupina 50+, takmer tri štvrtiny pozvaných mali byť mladší ako 50 rokov. K pozvánke sa mali dostať tak, že vo formulári NCZI zaškrtli, že patria do Fázy 1.

„Keďže všetky ostatné voľby boli viazané na vek, jediná, ktorá pustila mladšieho človeka v prihlasovaní ďalej, bola Fáza 1,“ hovorí Szalay s tým, že prednosť mali mať ľudia, ktorí v zdravotníctve alebo sociálnych službách prichádzajú do rizika nákazy covidom. „Ako sa však preklikávate celým procesom, nenatrafíte na žiadne zdôraznenie tohto bodu, na informovanie neinformovaných alebo na odradenie pre podvodníkov. Až na poslednej stránke sa medzi poznámkami objaví zmienka o tom, že si treba priniesť potvrdenie,“ dodáva riaditeľ odboru zdravotníctva BSK s tým, že formulár je navrhnutý príšerne.

Zastáva sa však časti ľudí, ktorí sa takýmto spôsobom prihlásili s úmyslom stať sa náhradníkmi. Vo väčšine prípadov sa však mladí ľudia snažili dostať k vakcíne skôr a to neprávom. „V tejto chvíli je oka­mžite potrebné vypnúť priorizáciu Fázy 1, otvoriť Čakáreň pre všetkých a priorizovať ich podľa veku a diagnóz. Toto všetko sa dá urobiť za tento týždeň a budúci víkend sa už dá očkovať bez toho, že sa tam bude niekto predbiehať,“ prezradil Szalay pre Nový Čas s tým, že zadanie, aby bola priorizovaná Fáza 1, vydal rezort zdravotníctva.

Špekulanti si falošne preposielajú esemesky a nachádzajú rôzne spôsoby, ako sa dostať do vnútra a podľa Szalaya museli za piatok odmietnuť vyše sto takýchto ľudí. Človek, ktorý nemá nárok na očkovanie, alebo nie je na rade, sa podľa neho nemá ani dostať na štadión. „Veľkokapacitné očkovacie centrum nie je úrad na overovanie papierov, zmlúv a komplikovaných dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Dokonca si myslím, že na to ani nemáme právo. Našou úlohou je eveľkokapacitne očkovať. Proces u registrátora, ktorý trvá štandardne do 20 sekúnd, sa kontrolou papierov natiahol na vyše 2 minút,“ dodal riaditeľ odboru zdravotníctva.

Podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej sú vakcinačné centrá usmerňované, aby dôsledne kontrolovali všetky potrebné dokumenty. „Priebeh očkovania vo vakcinačnom centre riadi samotné centrum vrátane overovania totožnosti záujemcu a tiež nároku záujemcu na očkovanie,“ dodala s tým, že ak sa záujemca nedokáže preukázať uvedenými dokumentmi, centrum mu nesmie umožniť podanie vakcíny.