Nové dávky pre budúce mamičky: Kedy máte nárok na tehotenské? Mihál upozorňuje na jednu vec

Nezabudli ste? Už pár dní majú tehotné mamičky nárok na novú dávku – tehotenské. Môžu si tak prilepšiť o pár stoviek a pritom zarábať, alebo poberať rodičovský príspevok. Ako môžete o túto novú dávku žiadať?

Na rozdiel od iných dávok tehotenské, určené na vykrytie výdavkov s príchodom dieťaťa, môžu ženy poberať aj popri práci, teda v období, keď majú príjem, alebo poberajú iné dávky - napríklad materské, nemocenské či rodičovský príspevok. Musia však splniť podmienku najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch.

„Väčšina žien však bude poberať dávku na najnižšej úrovni,“ upozorňuje exminister práce Jozef Mihál. Nárok vznikne aj tým mamičkám, ktoré dosiahli 27. týždeň pred pôrodom, keď sa dávka začína vyplácať, ešte pred aprílom. Pre tie budúce mamičky, ktoré ešte len študujú, štát zase rovnako od apríla pripravil tehotenské štipendium. Pozor, to však nevybavia v Sociálnej poisťovni, ale priamo v škole, kde študujú!

Ktoré tehotné majú nárok?

• zamestnankyne

• živnostníčky či iné SZČO

• dobrovoľne poistené osoby

• v ochrannej lehote (do 8 dní od ukončenia pracovného pomeru)

• netýka sa tehotných študentiek

Odkedy a dokedy dostanete peniaze

• od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 13. týždňa tehotenstva

• do skončenia tehotenstva

O koľko si prilepšíte

• 15 % z toho, čo ste zarábali v rozhodujúcom období – v roku pred vznikom nároku, najmenej 215,50 eura, najviac 333,90 eura mesačne

Kde a ako o tehotenské žiadať

• formulár žiadosti o tehotenské vystaví gynekológ na prvej preventívnej prehliadke po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva

• vy doručíte tlačivo Sociálnej poisťovni – poštou, osobne alebo elektronicky cez jej web, kde je na to formulár

• po ukončení tehotenstva zašlete Sociálnej poisťovni potvrdenie o skončení tehotenstva – vystaví ho lekár v nemocnici alebo gynekológ, ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel

Tehotenské štipendium

Kto ho môže dostať?

• tehotné študentky bez nároku na tehotenské

• od začiatku 27. týždňa pred pôrodom

• žiadosť nájdete na webe školy a vyplnenú ju prinesiete na študijné oddelenie svojej školy, k nej pripojíte:

• lekárske potvrdenie o tom, že sa začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu, určeným lekárom – toto potvrdenie je súčasťou žiadosti

• potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o tom, že nevznikol nárok na tehotenské - aj toto potvrdenie je súčasťou žiadosti

• kópiu občianskeho preukazu

• o priznaní štipendia rozhoduje dekan

• výška je 200 eur mesačne

• nárok vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť, zaniká vznikom nároku na rodičovský príspevok, skončením tehotenstva alebo štúdia

Tip: Ak podmienky na poskytnutie dávky spĺňate napríklad od 27. dňa v mesiaci, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac

Škoda, že dávka nie je určená všetkým

Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív

- Je pozitívne, že sa takáto dávka zavádza na podporu materstva a rodiny. Štát ju, bohužiaľ, nezaviedol ako štátnu dávku, nebudú mať preto na ňu nárok všetky budúce mamičky, ale iba tie, ktoré sú nemocensky poistené a musia mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia. Odhaduje sa, že dávku tehotenské, podobne ako materské, budú poberať až 2/3 budúcich mamičiek vrátane policajtiek a vojačiek. Vylučuje sa však poberanie pandemického rodičovského príspevku a tehotenského, toto malo byť podľa mňa doriešené takisto. Uplatnením tehotenského sa nevylučuje nárok budúcej mamičky na pôrodné, čo je tiež veľmi pozitívne.

Väčšina dosiahne minimum

Jozef Mihál, odborník na sociálne poistenie

- Väčšina žien bude mať tehotenské vo výške 215 až 222 eur mesačne, pri hrubej mzde od 1 456 eur do 2 184 eur bude tehotenské 15 % z predošlej hrubej mzdy a najvyššie možné tehotenské je 323 až 333 eur mesačne. Výhodou oproti iným dávkam je to, že budúca mamička môže poberať tehotenské a naďalej mať príjem v zamestnaní až do nástupu na materské, tehotenské je možné poberať súčasne s rodičovským príspevkom na staršie dieťa alebo napríklad súčasne s ošetrovným.