Ďalší európsky štát na čiernej listine: Nemecko rozšírilo zoznam vysoko rizikových krajín

Nemecko zaradilo Holandsko medzi epidemicky vysoko rizikové oblasti kvôli vysokej miere covidovej nákazy. Na tomto zozname tak od utorka bude 13 krajín Európskej únie.

Aj cestujúci z Holandska sa budú musieť od utorka na holandsko-nemeckej hranici preukázať negatívnym testom na koronavírus, oznámil v pondelok Inštitút Roberta Kocha (RKI). Povinnosť desaťdňovej karantény s možnosťou sa z nej vyslobodiť po piatich dňoch druhým testom na koronavírus zostáva zachovaná. Výnimky platia pre pendlerov, uviedla agentúra DPA.

Po Českej republike, Poľsku a Francúzsku je Holandsko štvrtou susednou krajinou Nemecka považovanou za vysoko rizikovú oblasť. Kritériom pre takéto označenie je viac ako 200 nových prípadov na 100 000 obyvateľov za sedemdňové obdobie. Sedemnásťmiliónové Holandsko je od polovice decembra v protiepidemickej uzávere a od konca januára tu platí nočný zákaz vychádzania. Napriek tomu počty nakazených naďalej rastú a holandská vláda upozornila, že s rýchlym rozvoľňováním opatrení nepočíta. Len v sobotu Holandsko hlásilo 7 682 novo nakazených a sedemdňá incidencia je okolo 300 novo infikovaných na 100 000 obyvateľov.

Pri vstupe do Nemecka z Holandska musia mať ľudia negatívny test starý najdlhšie 48 hodín; u pendlerov je test platný po dobu 72 hodín. Okrem toho sa cestovatelia musia pred príchodom do Nemecka prihlásiť prostredníctvom internetovej stránky. Z tejto povinnosti sú vyňatí ľudia, ktorí Nemeckom iba prechádzajú alebo ich pobyt netrvá dlhšie ako 24 hodín. Nemecko považuje za vysoko rizikové z hľadiska covidovej nákazy 13 krajín EÚ a ďalších 13 krajín alebo ich častí má za rizikové.

Podľa prieskumu spoločnosti YouGov pre DPA je 64 percent Nemcov pre zákaz ciest na dovolenky do zahraničia. Len 26 percent opýtaných by sa postavilo proti takémuto zákazu. V samotnom 83-miliónovom Nemecku za posledný deň pribudlo 8 497 nových prípadov nákazy koronavírusom a 50 úmrtí pacientov s covidom-19. Pondelková bilancia je nižšia ako pred týždňom, kedy RKI oznámil 9 872 novo nakazených. Experti však upozornili na to, že aktuálne čísla môžu byť skreslené kvôli tomu, že na Veľkú noc sa vykonáva menej testov a oneskorenie môžu mať aj hlásenia o výsledkoch. Celonemecký počet nových prípadov nákazy na 100 000 obyvateľov za posledných sedem dní sa oproti predchádzajúcemu dňu mierne zvýšil na 128; v nedeľu hlásil RKI hodnotu 127