V sérii s Detvou im stačili štyri zápasy: Popradčania mieria do semifinále play-off!

Hokejisti Popradu sa stali prvými semifinalistami Kaufland play off Tipsport extraligy 2020/2021. V pondelkovom štvrtom štvrťfinálovom zápase zvíťazili na ľade Detvy 3:1 a v celej sérii triumfovali 4:0.

Úvod prvej tretiny štvrtého štvrťfinálového zápasu patril domácim. Prvé šance mali Ľupták a po ňom Magdolen, ale Vošvrda si pripísal prvé dôležité zákroky. Onedlho mohli ísť Detvania do vedenia po šanci Coxa, ktorý ani na dvakrát neuspel. Poprad odpovedal v presilovej hre, najväčšiu šancu počas nej nepremenil Preisinger. V 7. minúte však ušiel Popradčan Mashinter a Lazušinovi nedal šancu - 0:1. Potom mali výhodu presilovky aj domáci a Cox v nej po skrumáži poslal puk do siete - 1:1. Hosťom vrátil vedenie Haščák, keď namieril presne po strele zápästím od modrej čiary. Do konca prvej tretiny sa hostia presadili ešte raz, keď Višnevskij vystrelil od modrej čiary a Zagrapan jemným tečom rozvlnil sieť. Po tomto góle vystriedal Lazušina v bránke domácich Petrík.

V druhej tretine mali najskôr veľké šance Popradčania. Hrali dve presilové hry po sebe, v tej druhej mohli zvýšiť náskok, ale Haščák s Preisingerom nedokázali poslať puk do siete. Potom boli "kamzíci" nedisciplinovaní, Detvania hrali tri presilovky po sebe a v jednom prípade aj o dvoch hráčov. Vošvrda predviedol niekoľko dobrých zákrokov a v dvoch prípadoch ho zachránila žŕdka.

V tretej tretine to bol už viac boj, hokejovej kvality ubudlo, ale Poprad hral presne to, čo potreboval. Domáci hokejisti sa snažili aspoň skorigovať nepriaznivý stav, ale obrana Popradu stála na pevných nohách a čo cez ňu prešlo, to vyriešil brankár Vošvrda. Detve sa napokon napriek veľkej snahe nepodarilo streliť vytúžený gól ani v záverečnej presilovke, v sérii s Popradom napokon podľahli v najkratšom možnom čase.

HC 07 Detva - HK Poprad 1:3 (1:3, 0:0, 0:0)

Góly: 8. Cox (Čacho, Rais) - 7. Mashinter (Mešár), 11. Haščák (Skokan), 15. Zagrapan (Višnevskij). Rozhodovali: Goga, Výleta - D. Konc ml., J. Konc ml., vylúčení: 4:8 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.

/konečný stav série: 0:4, Poprad postúpil do semifinále/

Detva: HC 07 Detva: Lazušin (15. Petrík) - Rais, King, Rymsha, Gachulinec, Bača, F. Fekiač, Jendroľ, Turan - Cox, Čacho, Charbonneau - Askarov, Klíma, Lalík - Ľupták, Halama, Magdolen - Ščuro, V. Fekiač, Žilka

Poprad: Vošvrda - Drgoň, Brejčák, Višnevskij, Dalhuisen, Ulrych, Kramár, Hudec - Matúš Paločko, Skokan, Haščák - Tavi, Preisinger, Vandas - Livingston, Zagrapan, Handlovský - Mešár, Matej Paločko, Mashinter - Jevoš