Veľké plány na finále EURA: Angličania chcú mať na Wembley plný dom

Anglickí futbaloví predstavitelia dúfajú, že na štadióne Wembley v Londýne bude počas júlových zápasov majstrovstiev Európy využitých 100 % celkovej kapacity 90-tisíc divákov.

V Anglicku budú v nasledujúcom období postupne uvoľňovať pandemické obmedzenia, ktoré neobišli ani divákov v hľadiskách. Počas apríla a mája sa uskutoční niekoľko pilotných akcií, ktoré by mali napomôcť postupnému návratu fanúšikov na štadióny.

Priamo vo Wembley sa 18. apríla bude konať semifinálový duel FA Cupu medzi Leicestrom City a Southamptonom, na ktorý umožnia vstup štyrom tisíckam fanúšikov. O týždeň neskôr, 25. apríla, pustia na finále anglického Ligového pohára Tottenham Hotspur - Manchester City 8-tisíc divákov a na finále FA Cupu 15. mája až 21-tisíc divákov.

Angličania dúfajú, že tieto akcie prispejú k tomu, aby na štadióny postupne mohli púšťať väčšie davy ľudí. Prioritou je najmä otestovanie štadióna Wembley, ktorý privíta sedem zápasov z vlaňajška preloženého európskeho šampionátu, vrátane oboch duelov semifinále a finálového stretnutia.

"Sme radi, že vo Wembley zorganizujeme tri testovacie akcie a sme si istí, že divákom budeme môcť ponúknuť bezpečné prostredie," povedal výkonný riaditeľ anglickej Futbalovej asociácie (FA) Mark Bullingham. "Toto je dôležitý prvý krok k prinavráteniu fanúšikov na tribúny a naplneniu štadiónov. Dúfajme, že sa to podarí do konca tohtoročných ME," dodal. Finále európskeho šampionátu je naplánované na 11. júla.

Snahy o návrat fanúšikov vyvíjajú aj iné športové odvetvia. Od 17. apríla do 3. mája sa v divadle Crucible v Sheffielde uskutočnia majstrovstvá sveta v snookeri, ktoré si denne bude môcť naživo pozrieť až 1000 ľudí. "Podporili sme šport a umenie bezprecedentnými sumami, ale teraz prichádza čas, aby sa leto plné ´živých´ podujatí stalo skutočnosťou," skonštatoval štátny tajomník pre kultúru Oliver Dowden.