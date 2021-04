Superstáristke Barbore Piešovej ide karta: Po Tvojej tvári ďalší džob v Markíze!

V kultovej českej komédii S tebou mě baví svět spieva hit Sladké mámení Helena Vondráčková ústami Zdeny Studenkovej. Takmer štyri desaťročia nato sa tvorcovia seriálu Pán profesor odhodlali na podobný krok.

Tentoraz padla voľba na nesmrteľnú skladbu skupiny Queen Love Of My Life, ktorúsi podelili dve sympatické mladé dámy.

V najnovšej časti markizáckeho seriálu Pán profesor nás čakajú silné emócie a poriadny hudobný zážitok. Na školskej akcii odpáli Katka (Diana Klamová), ktorá inak nič nevie, hit Love Of My Life v absolútne profesionálnom štýle. Mladá herečka síce spieva slušne, no aby bol efekt čo najväčší, rozhodli sa tvorcovia pre netradičný krok a pieseň v skutočnosti naspievala posledná víťazka federálnej SuperStar Barbora Piešová. Ako to všetko prebiehalo?

Wow efekt

„Keď sme boli vo fáze písania scenárov, ešte sme nevedeli, ktorá postava napokon zahviezdi na pódiu, a tak sme pre istotu poprosili takmer všetky študentky Samovej triedy, aby nám naspievali kúsok pesničky. Napokon voľba padla na postavu Katky, kvôli vývoju jej postavy a prekvapivému momentu, že práve ona dokáže takto očariť,“ konštatuje producentka Pána profesora Jana Garajová. „Zároveň v seriáli potrebujete prekvapiť vždy o kúsok viac, a tak sme si povedali, že to musí byť wow efekt, a rozhodli sme sa staviť na speváčku, ktorá tú skladbu nielen utiahne, ale dá jej všetky hĺbky, výšky, farbu a proste, že z toho spevu všetci padnú na zadok aj na pľaci, ale hlavne pri obrazovkách. Preto sme sa rozhodli pre spevácku dablérku.“ Barbora Piešová vraj bola v tomto smere prvou voľbou. „Napadla nám úplne ako prvá, aj pre jej v niečom podobný príbeh obyčajného dievčaťa, ktoré neskutočne zažiarilo a aj pre Queen, ktorý jej sadne,“ dodáva producentka.

Chcela byť speváčkou

Aby nedošlo k nedorozumeniu, spievať vie aj Diana Klamová... „Odmalička som chcela byť speváčkou, so sestrou sme sa vždy hrali, že máme koncert,“ smeje sa. „Nakoniec som sa však vydala inou cestou a spievala som si už len v sprche. Obdivujem ľudí, čo vedia spievať, je to niečo nádherné. Bez talentu rocková hviezda nebudem, ale verím, že keď na tom budem dostatočne pracovať, raz bude môj spev počúvateľný a to bude pre mňa úspech,“ konštatuje skromne, pričom najskôr to vyzeralo, že Queen odpáli bez dablérky. „Na začiatku boli rôzne verzie, ako to natočiť, či to najprv nahráme, upravíme a až potom natočíme, alebo naopak. Ako sa deň natáčania tejto scény blížil, začínala som si uvedomovať jej vážnosť a prichádzali stresy. Začala som síce chodiť na spev, ale mala som za sebou len pár hodín a určite som sa necítila na to, spievať takúto náročnú pieseň pred toľkými ľuďmi. Rozhodlo sa, že to naspieva Barbora, a mne spadol obrovský kameň zo srdca,“ tvrdí. Zrejme dobre urobila, pretože výsledok je naozaj dokonalý. „Barbora to zaspievala nádherne. Večer pred natáčaním som sa učila triafať do jej spevu, takže som tú pesničku počula veľmi veľakrát a nikdy ma neomrzela,“ dodáva mladá herečka.

Komparz by zvládla

Barbora Piešová sa vraj s piesňou riadne vytrápila, keďže pred nahrávaním dostala jasné inštrukcie. „Voľnosť, ako skladbu naspievať, som vôbec nemala, takže to bolo pre mňa o dosť komplikovanejšie ako bežne,“ priznáva. „Dostala som presnú formu, podľa ktorej som pieseň spievala.“

A keď už sa takto jednou nohou dostala do seriálu, nechcela by si zahrať tak naozaj? „Bola by to pre mňa ďalšia skúsenosť, ale určite by som chcela, aby mi povedali pravdu, či to robiť môžem alebo nie. Bála by som sa, že herectvo mi vôbec nejde a nikto by mi to nepovedal, a bolo by to celé zle. Ale nejaká nestranná postava alebo nejaký komparz, čo sedí v pozadí kaviarne, by mi neprekážal, lebo to by som snáď nepokazila,“ smeje sa aktuálne účastníčka šou Tvoja tvár znie povedome, ktorej začiatok však kvôli ochoreniu COVID-19 nestihla. O tom, aké následky na jej hlase koronavírus zanechal, veľmi rozprávať nechce. „Myslím si, že existujú ľudia, čo majú horšie následky ako ja, preto o tom nehovorím a nemám tendenciu sa na to sťažovať,“ tvrdí.