Bývalá gymnastka a v súčasnosti predsedníčka sekcie modernej gymnastiky Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) Hana Kiková je skutočne krásna žena.

Prvý raz sa do širšieho povedomia dostala účasťou v súťaži krásy Miss Universe SR v roku 2010. Jej krásu vtedy ocenili -Vo voľnej disciplíne predviedla kráska cvičenie so stuhou. "Bolo to logické,chodila som aj na športové gymnázium," uviedla vtedy brunetka.

Odvtedy už prešlo viac ako 10 rokov, no Kiková ostala gymnastike verná dodnes. V súčasnosti zastáva post predsedníčky sekcie modernej gymnastiky. Hoci svoj príťažlivý zovňajšok už neprezentuje na mólach, fanúšikov poteší aspoň fotkami zdieľanými na sociálnych sieťach.