Haščák sa chcel pobiť: Hráč Detvy zareagoval komicky, kritiku schytal aj od Valábika

Komická situácia sa odohrala v závere zápasu play off medzi Popradom a Detvou.

Za stavu 2:1 pre Poprad ostávalo odohrať už len posledné sekundy, keď sa na ľade strhla šarvátka. Popradský útočník a najproduktívnejší hráč celej súťaže Marcel Haščák sa zhostil role vyzývateľa a zhodil rukavice. Viliam Čacho, na ktorého bola výzva na bitku určená, však zareagoval zvláštne.

Namiesto pasovačky s Haščákom sa otočil a z bitky nič nebolo. Celú situáciu okomentoval v televíznom štúdiu RTVS aj Boris Valábik. „Tam, kde som hokejovo vyrastal, by to za niečo podobné dali súperi aj spoluhráči Čachovi vyžrať do konca kariéry. Hráč sa nemôže takýmto spôsobom zľaknúť súboja a nereagovať na to, že súper zhodil rukavice. Ťažko sa na to pozerá," povedal bývalý obranca.