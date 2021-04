Zarážajúce odhalenie! Amazon priznal, že jeho vodiči sú niekedy nútení močiť do fliaš: Neľudské podmienky

Americká spoločnosť Amazon priznala, že jej vodiči sú niekedy nútení močiť do fliaš. Internetový predajca sa ospravedlnil kongresmanovi Demokratickej strany za štát Wisconsin, Marcovi Pocanovi, ktorého tvrdenia o nedôstojných pracovných podmienkach najprv Amazon poprel.

Informoval o tom dnes spravodajský server BBC. Pocan pôvodne Amazon kritizoval za to, že sa snaží zabrániť vzniku odborov svojich pracovníkov v Alabame. "To, že zamestnancom platíte 15 dolárov na hodinu, z vás nerobí 'pokrokové pracovisko', keď bránite vzniku odborov a pracovníkov nútite močiť do fliaš," napísal na twitteri. "Tomu močenie do fliaš neveríte, že? Keby to bola pravda, nikto by pre nás nechcel pracovať," reagoval vzápätí internetový predajca na oficiálnom účte.

Médiá neskôr citovali rad zamestnancov Amazonu, ktorí nedôstojné pracovné podmienky potvrdili. Server The Intercept uviedol, že získal interné dokumenty, z ktorých vyplýva, že vedenie spoločnosti o tomto probléme vie. "Jeden mne blízky človek vlani pracoval v distribúcii Amazonu. Odišiel, pretože považoval za nebezpečné pracovať pre spoločnosť, ktorá kladie také nároky na výkonnosť, že vykonávanie veľkej potreby do vreciek bola tak bežná vec, že ​​o tom kolovalo interné upozornenie," reagovala napríklad na twitteri demokratická členka Snemovne reprezentantov Alexandria Ocasiová-Cortézovo.

Amazon sa neskôr za svoju reakciu na sociálnych médiách Pocanovi ospravedlnil. Uviedli, že pri prvej reakcii nebrali do úvahy vodičov, ale mal na mysli distribučné centrá, kde je toaliet dostatok. Internetový predajca vysvetľoval tieto núdzové riešenia dopravnými zápchami a tým, že počas pandémie covidu-19 nie je pre vodiča vždy ľahké nájsť záchody.

"Nejde o mňa, ale o vašich zamestnancov, s ktorými nenakladáte s dostatočným rešpektom a úctou," reagoval politik. "Priznajte pre začiatok, že ste všetkých zamestnancov vystavili neadekvátnym pracovným podmienkam, potom ich pre všetkých napravte a umožnite konečne zamestnancom, aby sa združovali v odboroch," dodal.

Zamestnanci centra Amazonu v meste Bessemer tento týždeň hlasovali o tom, či sa nechajú zastupovať odbormi. Spoločnosť Amazon bola výrazne proti. Výsledky hlasovania budú zverejnené budúci týždeň.