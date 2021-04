Divoká prestrelka v Žiline: Už v prvom polčase padlo šesť gólov

Druhý tím futbalovej Fortuna ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda remizoval na pôde tretej Žiliny 3:3 v 3. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul. Všetky góly padli v prvom polčase.

Skóre mohol otvoriť v 7. minúte Kaprálik, no jeho strela spoza šestnástky tesne minula žrď. Prvú šancu hostí mal v 17. minúte Andzouana, jeho strelu zrazila domáca obrana iba do bočnej siete. V 22. minúte dostal ideálnu prienikovú prihrávku od Andzouanu hrotový útočník hostí Ramirez a nezaváhal. Odštartoval tak nevídanú gólovú žatvu v druhej polovici prvého polčasu. Šancu poslať svoj tím do dvojgólového vedenia nevyužil Nebyla, jeho hlavička skončila v 28. minúte na brvne. Vyrovnanie prišlo v 30. minúte. Rusnák prenikol do pokutového územia a perfektnou prihrávkou skrz malé vápno našiel Ďuriša, ktorý nemal problém vyrovnať. Pekný futbalový moment však prišiel o tri minúty aj na druhej strane, keď Andrija Balič vymietol vinkel Petrášovej brány. V 36. minúte fauloval v šestnástke Davis Kaprálika a po úspešnej penalte Kurminowského žlto-zelení opäť vyrovnali - 2:2. O päť minút sa dostali domáci do vedenia, keď Ďuriš zužitkoval hlavou center Bernáta. Svoj druhý gól v stretnutí však dal aj útočník DACu Ramirez, ktorý už v nadstavení prvého polčasu využil prácu Blackmana.

Po prestávke sa gólostroj zastavil, no šance nechýbali. V 53. minúte sa proti strele Gona zo šestnástky musel vyznamenať Jedlička. Prácu mal aj domáci brankár Petráš, v 67. minúte musel vytesniť pokus Blackmana. Po kvalitnom zápase sa však body napokon delili. DAC je druhý so stratou trinástich bodov na Slovan, Žilina tretia o ďalších šesť bodov.

Fortuna liga - 3. kolo skupiny o titul:

MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:3 (3:3)

Góly: 30. a 41. Ďuriš, 36. Kurminowski (z 11 m) - 22. a 45.+1 Ramirez, 33. Balič. Rozhodovali: Smolák - Štrbo, Pozor, ŽK: Nebyla, Ramirez, Müller (všetci DAC), bez divákov.

Žilina: Petráš - Rusnák, Kopas, Kiwior, Sluka - Gono (82. Myslovič), Fazlagič, Bernát (62. Slebodník) - Kaprálik (76. Goljan), Kurminowski (82. Jibril), Ďuriš

Dunajská Streda: Jedlička – Sommer, Müller, Kružliak, Davis – Blackman (84. Moumou), Christie-Davies, Balič, Andzouana (76. Divković) – Nebyla (69. Friede) – Ramirez