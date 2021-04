Zaujímavá bilancia z Tehelného pola: Slovan dokáže v každom zápase otočiť nepriaznivý stav

Nie je zvykom, aby futbalisti Slovana Bratislava na Tehelnom poli po prvom polčase prehrávali.

Proti Zlatým Moravciam sa im to stalo len štvrtýkrát - predtým dvakrát so Žilinou a v Európskej lige s Besiktasom Istanbul. V každom zápase, v ktorom na novom Tehelnom poli svietil na ukazovateli skóre po polčase nepriaznivý stav, napokon slovanisti bodovali.

Kým v troch predchádzajúcich zápasoch s nepriaznivým skóre po polčase to vždy bola dráma až do posledných sekúnd, v sobotu v rámci 25. kola Fortuna ligy "belasí" v druhom polčase jasne dominovali. Snaživí hostia si napokon odniesli domov prehru rozdielom triedy 1:4. Kým hráči Zlatých Moraviec vládali, dokázali s obhajcom titulu držať krok. S blížiacim sa záverom zápasu však aj fyzicky zaostávali a napokon za stavu 1:2 ešte dvakrát inkasovali v 80. aj 88. min.

Zápas medzi Lipskom a Bayernom nemohol pre dieru v sieti začať na čas: Zakročiť musel až kutil Neuer!

"Prvý polčas bol zlý, to všetci vieme. V kabíne sme si povedali, že takto to ďalej nejde. Zdravo sme sa vyhecovali a nabehli sme na nich. Pokyn bol vyletieť na súpera a čím skôr vyrovnať. Prvým gólom sme sa dostali do pohody, vysoko sme ich napádali, získavali sme lopty. A dali sme aj ďalšie góly,“ povedal český obranca Jurij Medveděv na oficiálnom webe klubu ŠK Slovan Bratislava.

Zápas sa lámal na rozhraní polčasov. Belasí síce inkasovali tzv. gól do šatne, no psychologickú výhodu po zmene strán okamžite strhli na svoju stranu. "Zlomový moment bol podľa mňa gól na 1:1. Ak by bolo dlhšie 0:1, určite by sme to mali ťažšie. Po vyrovnávajúcom góle z nás spadla deka. Hrali sme uvoľnenejšie a doslova sme si užívali futbal,“ uzavrel Medveděv.

Zatiaľ čo Medveďěv operoval na pravej strane obrany Slovana, na opačnej strane si zastal miesto Lukáš Pauschek. Aj on priznal, že zabrala "slovná sprcha" v šatni počas prestávky. "Niečo sme si povedali medzi sebou, niečo pridal aj tréner. Dôležité bolo, že každý si povedané vzal za svoje. Zmenil sa nielen výsledok, ale aj hra. V prvom polčase sme vôbec nehrali to, čo sme chceli, chýbal nám lepší pohyb. Vrcholom bol gól do šatne. Po prestávke to vyzeralo oveľa lepšie,“ zhodnotil Lukáš Pauschek.

Na ľavom kraji obrany bránil Davida Hrnčára, čiže iného odchovanca Slovana. "Nevnímal som to nijako špeciálne, David bol pre mňa v tomto zápase súper ako každý iný. Snažil som sa plniť defenzívne úlohy a podporovať ofenzívu, aby som Davida vyčerpal aj pri bránení. Druhý polčas si odbiehal na opačnú stranu, čiže už som ho toľko nevidel,“ podotkol Pauschek.

Už aj v slovenskej najvyššej súťaži sa používa kontrolný systém videoasistenta rozhodcu (VAR). Na videu sa v prvom polčase preskúmavala situácia po kontakte Čavriča s Chrenom v pokutovom území Zlatých Moraviec. Vyžiadalo si to približne štvorminútové prerušenie, ktoré sa premietlo do nadstaveného času v prvom dejstve. "Nebolo to nič veľmi nepríjemné. Síce sa pár minút nehralo, no stačilo sa trošku hýbať a nepripustiť si to do hlavy, nevypadnúť z koncentrácie. Je to len o zvyku. Sám som zvedavý ako sa systém VAR vyvinie, a ako pomôže lige a futbalu ako takému," dodal Pauschek na webe skslovan.com.