Kráska našla svoju spriaznenú dušu, má to však háčik: Z jej výberu vám zostane rozum stáť

Ako sa hovorí, sto ľudí, sto chutí. Výber partnera tejto mladej ženy je však naozaj bizarný.

Ako informuje portál The Sun, 26-ročná Naomi Wise sa zamilovala do 30-ročného muža menom Victor Oquendo, s ktorým sa doteraz nikdy predtým nestretla. Na tom by nebolo možno nič zvláštne, keďže v dnešnej dobe sa mnoho mladých ľudí zoznamuje na diaľku. Ona sa však so svojím milovaným nezoznámila cez internet. Victor si totiž odpykáva 24-ročný trest vo väzení, ktorý dostal za vykonanie hneď niekoľkých závažných zločinov. Podieľal sa na troch ozbrojených lúpežiach a taktiež zabil dvoch mužov. Doteraz si odsedel už desať rokov a von z väzenia by sa mal dostať až vo veku 44 rokov.

To ale Naomi vôbec neodradilo, pretože má v pláne za ním toto leto odísť do Ameriky a priamo vo väzení sa s ním chce dokonca aj zosobášiť. „Victor je najláskavejší muž, akého som kedy stretla. Ľudia to môžu odsudzovať predtým, než spoznajú celý príbeh, ale ja si bez neho svoj život neviem predstaviť,“ uviedla zamilovaná žena, ktorá si už stihla dať na zápästie vytetovať jeho iniciály. Victor spočiatku o svojej minulosti nehovoril, ale po dvoch týždňoch sa jej konečne zveril s tým, čo sa stalo.

„Bola som v šoku. Bolo toho veľa, čo som musela vstrebať. Chcela som vedieť, čo si myslí o tom, čo urobil. Keby ho to netrápilo, bola by to pre mňa stopka, ale on pociťoval extrémne výčitky svedomia,“ vysvetlila Naomi. Pár sa prvýkrát skontaktoval, keď bola Naomi poradkyňou pre praktikantov kvôli tomu, aby sa mohla stať mentorkou. Po tom, čo si dvojica písala, vymenili si telefónne čísla a po krátkom čase sa do seba zaľúbili. Momentálne míňa mesačne 270 libier (viac ako 300 eur) len preto, aby si s Victorom mohla neustále volať a vypisovať.

Napriek tomu, že sa reálne nikdy nevideli, Naomi tvrdí, že sú navzájom emocionálne prepojení a neprekáža jej ani to, že v jeho väznici nie sú povolené manželské návštevy. „Sex pre mňa nie je taký dôležitý. Som šťastná, že zostanem verná,“ priznala Naomi, ktorá sa snaží mať s Victorom intímne chvíľky aspoň po telefóne. Jej rodina o celom vzťahu vie, no zatiaľ sa k nemu vyjadrovať príliš nechceli.