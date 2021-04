Ján Volko absolvuje kľúčové sústredenie na Kanárskych ostrovoch: Formu ladí už na olympiádu!

Koncom januára Ján Volko vymenil slnečné Kanárske ostrovy za pochmúrnu stredoeurópsku klímu, aby nazbieral čo najviac súťažných štartov pred vrcholom halovej sezóny - HME v Poľsku.

Misia Toruň bola úspešná a zo šprintu na 60 m bral bronzovú medailu., aby na Tenerife absolvoval kľúčové sústredenie v príprave na letnú sezónu. Pred sebou má jednoznačný cieľ - účasť na olympijských hrách v Tokiu.

"Na Kanároch budeme bývať v apartmánovom dome, ktorý má aj vírivku a takto máme aspoň nejakú možnosť regenerácie. V prvých dvoch týždňoch budeme desiati vrátane fyzioterapeuta Roba Bezáka. Čo bude ďalej, uvidíme. Po týždni by mal pricestovať náš silový kouč Robo Kresťanko s ďalšími atlétmi z nášho klubu, no oni by mali bývať v hoteli, kam sa my presťahujeme v tretí týždeň nášho pobytu. Sústredenie na Tenerife máme zabezpečené do 24. apríla. Neskôr do úvahy prichádzajú Portugalsko a pevninské Španielsko – závisí od viacerých okolností," vysvetlila trénera Naďa Bendová na webe SAZ.

Na Tenerife bude podobne ako v závere minulého roka poriadna tlačenica. Na leto sa tu chystajú stovky atlétov a dostať sa na miestny štadión v Arone vtedy, keď to človek potrebuje, je čoraz zložitejšie. "Vv predpoludňajších hodinách sa na štadión predbežne už vôbec nedostaneme.Na improvizáciu sme si už za posledný rok zvykli. Ak to bude takto fungovať naozaj, 24. apríla sa presunieme do Portugalska alebo Španielska. Mali sme však veľkú smolu. Dlho sme totiž uvažovali o sústredení v Portugalsku, ale keďže po príchode by sme museli ísť do karantény, čo sme si nemohli dovoliť, rozhodli sme sa znova pre Tenerife. Na druhý deň po tom, ako sme si všetko zaplatili, karanténu v Portugalsku zrušili," pokračovala Bendová.

Sedemnásobný medailista z významných šampionátov Volko štartoval na rôznych vrcholných podujatiach. V zbierke mu chýba už len jediné, ale najvýznamnejšie - olympijské hry. Šanca, že bude šprintovať v lete v Tokiu, je však veľká. V olympijskom kvalifikačnom rebríčku na 100 m mu momentálne patrí 38. miesto, pričom na hrách by malo v tejto disciplíne štartovať 56 šprintérov. Ak sa nestane nič mimoriadne, 24-ročný Bratislavčan by nemal pod piatimi kruhmi chýbať.

"Dúfam, že sa nám podarí všetko namixovať tak, aby sa kvalifikoval na olympiádu. Inú šancu ako ísť na štyri týždne do tepla, nemáme.tak, aby mu forma vydržala až do konca júla. Prvý štart máme zatiaľ naplánovaný 19. mája na Zlatej tretre v Ostrave,“ dodala Volkova trénerka na webe atletika.sk.