Boris Kollár po pietnom akte: Musíme si pripomínať krivdy, ktoré napáchali fašistické hordy

Je potrebné si pripomínať krivdy, ktoré na Slovensku napáchali fašistické hordy. Pri príležitosti pietneho aktu kladenia vencov na Vojenskom pamätníku Slavín na 76. výročie oslobodenia Bratislavy to povedal predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina).

"Dnes si to musíme o to viacej pripomínať, lebo sa nám rôzne neonacistické organizácie rozmáhajú. Ľudia si začínajú myslieť, že to je v poriadku," zdôraznil s tým, že národy, ktoré sa obetovali pri oslobodení celej Európy, si nezaslúžia, aby sa na nich zabudlo.

Doplnil, že národ, ktorý si nepamätá svoju históriu a minulosť, si nezaslúži mať budúcnosť. Predseda parlamentu pripomenul, že na Slavíne je pochovaných 6000 sovietskych vojakov a 742 vojakov bolo priamo zabitých pri oslobodzovaní Bratislavy.

Dodal, že pre súčasnú pandemickú situáciu sa na pietnych aktoch zúčastňujú ústavní činitelia samostatne.