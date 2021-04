Slovenka Lucia Szabová vypla luxusným highkickom súperku: Brutálne víťazstvo venovala mame na narodeniny!

Dovidenia, dopočutia! Slovenská bojovníčka MMA Lucia Szabová (23) urobila tento víkend na turnaji Oktagon 22 poriadny rozruch.

Grécku súperku Christinu Netzaovú (22) vypla brutálnym a chirurgicky presným highkickom už v prvom kole po jednej minúte a 33 sekundách.Rovnako ako na predchádzajúcom turnaji, aj tentoraz si Szabová odniesla po perfektnom KO prémiu za výkon večera. A to celkom zaslúžene! Sympatická Slovenka si chirurgicky presne vymerala vzdialenosť a v správny čas zaútočila.V zlomku sekundy totiž ani len netušila, čo sa na ňu rúti. Aj preto Szabovú v Oktagone prezývajú „Silent killer“, teda Tichý zabijak. Lucia si tak udržala svoju neporaziteľnosť a s bilanciou 4-0-0 bude čakať na ďalšiu súperku.Zápas bol pomerne rýchly, za žiadne dlhé prestávky ma neplatia. Som rada, že to vyšlo takto. Highkick sme dlho trénovali. A keď to, čo dlho trénujeme naozaj vijde podľa plánu, urobí mi to vždy veľkú radosť. Bonus pre výkon turnaja vždyvpoteší, ale ja nie som chamtivá,“ povedala po zápase Szabová so širokým úsmevom na tvári. Čo sa týka ďalšej súperky, zbytočne nešpekuluje. „Kto príde ten príde,“ skromne poznamenala Lucia, ktorá si ešte priamo v klietke spomenula aj na rodinu.Nasledujúci turnaj organizácie Oktagon MMA sa uskutoční 1. mája. V hlavnom zápase sa v súboji o šampióna ťažkej váhy stretne Slovák Martin Buday s Poliakom Kamilom Mindom.