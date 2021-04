Michalovce sa o ďalší senzačný zvrat nepostarali, séria sa za vyrovnaného stavu sťahuje do Trenčína

Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 4:2 v 2. zápase štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Tretí duel je na programe v utorok 6. apríla od 18.00 h.



Prvá tretina predošlého zápasu bola bohatá na góly a aj druhé stretnutie malo zaujímavý úvod. Na konci 2. minúty Hickmott tečoval Louisov pokus a Michalovce viedli - 1:0. Ich náskok však mal iba 55-sekundové trvanie, pretože po situácii v bránkovisku Michaloviec nariadili rozhodcovia trestné strieľanie, v ktorom Valach prekonal Tomeka - 1:1. Ďalší priebeh prvej časti priniesol vyrovnaný hokej, ale bez zmeny skóre.



V úvode druhej časti domáci síce nevyužili presilovku, no krátko po nej sa do šance dostal Török a vrátil domácim náskok - 2:1. Michalovčania boli v druhej časti strelecky aktívnejší, ale Trenčania napriek tomu otočili skóre. Pomohli im aj presilovky. V 31. minúte zakončil rýchlu kombináciu Okuliar - 2:2 a hostia následne potrestali aj vylúčenie Louisa. Berisha dostal puk do predbránkového priestoru a upravil na 3:2.



Michalovčania vstúpili do tretej časti s cieľom vyrovnať, no ich ambície naštrbila situácia zo 45. minúty. Krajč v úniku dvoch proti jednému zvolil strelu a regulárnosť jeho gólu potvrdil aj videorozhodca - 2:4.Hostia mali niekoľko sľubných šancí skórovať do prázdnej bránky, no nepodarilo sa im to. V závere ešte pribudlo nervozity, no skóre sa už nezmenilo.(1:1, 1:2, 0:1)2. Hickmott (Louis, Török), 24. Török (Lehtonen, Ťavoda) - 3. Valach (tr. strieľanie), 31. Okuliar (Paukovček, Sádecký), 34. Berisha (Rehuš, Kettunen), 46. Krajč. Rozhodovali: Snášel, Goga - Šoltés, Kacej, vylúčení: 5:7 na 2 min., navyše Louis (Mich.) 5+DKZ za bitku, Bokroš (Tren.) 10 min. OT za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.Tomek - Mudrák, Mihálik, McCormack, Šedivý, Louis, Ťavoda - Korhonen, Lalancette, Erkinjuntti - Takáč, Suja, Mašlonka - Regenda, Galamboš, Bartánus - Török, Lehtonen, Hickmott - Lačný, ChalupaValent - Lemcke, Ackered, Bokroš, Starosta, Ilenčík, Jalasvaara, Rajnoha - Sádecký, Paukovček, Sojčík - Kukuča, Hlinka, Okuliar - Berisha, Švec, Kettunen - Krajč, Valach, Beták - Ferenyi