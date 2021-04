Naši susedia menia podmienky: Do Česka sa z niektorých krajín dostanete aj bez testu na koronavírus

Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky upravilo podmienky návratu do krajiny zo zahraničia. Od pondelka 5. apríla bude test na nový koronavírus povinný pred vstupom do ČR prevažne len pre cestujúcich z vysoko rizikových oblastí označených tmavočervenou farbou.

Ministerstvo to oznámilo v tlačovej správe zverejnenej v sobotu na svojej internetovej stránke. Negatívny test na koronavírus bude potrebné predložiť i pri návrate z krajín s vysokým (červených) a stredným rizikom nákazy (oranžových) - avšak len v prípade použitia verejnej dopravy. Do kategórie krajín s veľmi vysokým rizikom nákazy patrí časť členských štátov EÚ ako napríklad Poľsko, Maďarsko, Francúzsko, Taliansko, ako aj Británia a od pondelka sa tam budú radiť i Belgicko a Holandsko. SR a tiež Rakúsko či Nemecko patria na koronavírusovej mape do červenej zóny.

Rezort zdravotníctva uvoľnením pravidiel reagoval na verdikt Mestského súdu v Prahe. Ten totiž zrušil časť opatrení, ktorého súčasťou bola od 15. marca i podmienka negatívneho testu pri návrate z tmavočervených, červených i oranžových krajín. Súčasťou opatrení naďalej zostáva povinné absolvovanie PCR testu najneskôr päť dní po návrate do ČR. Dovtedy musí daná osoba zostať v izolácii. Pred návratom do vlasti je okrem krajín zaradených do zelenej kategórie nutné vyplniť i príjazdový formulár. Osoby, ktoré sa vrátia z tmavočervených, červených a oranžových oblastí, sú povinné 14 dní nosiť všade okrem bydliska respirátor. Platí to i pre vonkajšie priestory.