Historický moment v slovenskom futbale: VAR zachránil Zlaté Moravce pred penaltou, prehra ich však neminula

Hoci sa videoasistent mal vo Fortuna lige objaviť podstatne skôr, stalo sa tak až v nadstavbovej časti aktuálnej sezóny.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Prvými mužstvami a rozhodcom, ktorí mali možnosť vyskúšať modernú technológiu boliHlavným arbitrom zápasu bol Peter Kráľovič.ktorý bol hodný posúdenia, či šlo o zákrok na penaltu alebo nie. Hlavný rozhodca sa preto vybral k obrazovke, aby si situáciu pozrel z opakovaných záberov.Nutno však dodať, že pri posudzovaní bolo evidentné, že pre rozhodcov ide o absolútnu novinku., než moment vyhodnotil v súlade s pravidlami., respektíve rozhodca nemal k dispozícii záberz , z ktorého by bola celá situácia zrejmá.Slovan si po reprezentačnej prestávke do šatne nepriniesol práve najlepšiu formu.Ten pripravil aj úvodný gól, keď po zahranom rohovom kope zaváhal brankár Ružinský a loptu si do vlastnej siete dopravil Medveděv. Gól však neplatil, pretože zbytočného faulu na Jurijho sa dopustil hráč Moraviec. To však na chuti hostí neubralo, keď Hrnčár pripravil ďalšiu gólovú situáciu pre spoluhráča Čonku, ktorý loptu upratal do siete a Slovan tak do šatne putoval s mankom 0:1.vo svoj prospech. Zlaté Moravce začali zápas postupne vypúšťať, čoho sa ako údeného ujali hráči Slovana. Tí stav zvýšili o ďalšie dva góly po sérii chýb súpera. O zvyšné dva góly sa postaral druhým gólom Moha a v závere zápasu vsietil odovzdanému súperovi gól aj striedajúci Ožbolt.Slovan si tak do tabuľky pripísal ďalšie tri body a aktuálne ich tak má 61, druhá Dunajská Streda 47, no tá má zápas k dobru. Piate Moravce majú na konte 36 bodov. Keďže ide o nadstavbovú časť,Góly: Čonka (Z.Moravce) 45+2´, Nono (Slovan) 47´, Moha (Slovan) 54´ a 80´, Ožbolt (Slovan) 88´