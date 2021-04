Sagan sa nepovažuje za favorita na Okolo Flámska, rád by si však zopakoval triumf spred piatich rokov

Elitného slovenského cyklistu Petra Sagana čaká v nedeľu vrchol jarnej časti sezóny v podobe belgického monumentu Okolo Flámska, ktorý v minulosti ovládol v roku 2016.

Po piatich rokoch by si prvenstvo na 263,7 km dlhej trati z Antverp do Oudenaarde rád zopakoval. Sám seba však nepovažuje za favorita. Má však troch hlavných adeptov na víťazstvo.poznamenal Sagan pre web cyclingnews.com. Najväčšie šance na triumf dáva Belgičanovi Woutovi van Aertovi a Holanďanovi Mathieuovi van der Poelovi.Deceuninck-QuickStep, čo mu ešte pridáva na sile," pokračoval 31-ročný Žilinčan.

Podľa Sagana však prekvapením nebude ani triumf iného jazdca. "Veľmi dobre viem, aké je to vyhrať z pozície favorita. Nie je to ľahké, ale dá sa to zvládnuť. Vyhrať môže ktorýkoľvek z tejto trojice, ale šancu majú aj ďalší. Inak by sme do Belgicka ani nemuseli cestovať... Stačí sa pozrieť na preteky Miláno-San Remo, kde nevyhral ani jeden z troch veľkých favoritov. To pre nedeľou dáva nádej aj mne. Šancu mám, jeden nikdy nevie... Cítim sa dobre, avšak nie som v najlepšej forme. Predsa len, bez bicykla som bol tri týždne," poznamenal slovenský jazdec nemeckého tímu Bora-Hansgrohe. Doplnil tiež, že po pauze spôsobenej koronavírusom v úvode februára urobil maximum, no na Okolo Flámska prichádza bez štartu na predchádzajúcich klasikách. "Preto je ťažké predpovedať, ako mi to pôjde," povedal Sagan.

Prípadný Saganov nedeľňajší úspech vo Flámsku by mohol byť najlepšou odpoveďou na slová šéfa tímu Bora-Hansgrohe Ralpha Denka z minulého týždňa. Denk pre nemecké médiá vyhlásil, že budúcnosť v tomto zoskupení je otázna.Blíži sa však jeseň jeho kariéry a Peter je jeden z najlepšie platených profíkov v pelotóne. Musíme zvážiť, či si ho ešte môžeme dovoliť alebo radšej investovať peniaze do mladých pretekárov," vravel Denk.

Sagan na jeho slová nechcel reagovať počas pretekov Okolo Katalánska, na ktorých pred týždňom vyhral jednu z etáp. Vo Flámsku sa však v rozhovore pre cyclingnews.com nevyhol ani tejto téme. Spočiatku volil mimoriadne opatrný slovník. "Neviem, či Ralph povedal presne to, čo priniesli médiá. Ani som to nečítal. Niekedy bývajú frázy vytrhnuté z kontextu," povedal trojnásobný majster sveta a pokračoval trochu priamočiarejšie: "Pravdupovediac, necítim sa byť starý. Mám 31 rokov a podľa mňa ešte nie som v jeseni mojej kariéry, stále mám čo ukázať a dokážem víťaziť napriek tomu, že prípravu mi narušil COVID-19."

Na záver úplne otvorene reagoval na publikované slová šéfa stajne. "V ostatných týždňoch som bol zaneprázdnený súťažením, takže som s Ralphom nemal čas hovoriť, takže definitíva o mojej budúcnosti ešte nepadla. V Bore-Hansgrohe mám za sebou už niekoľko vynikajúcich sezón, ak si však Ralph myslí, že to najlepšie už mám za sebou, je to jeho názor. Ak si myslí, že ma tím už nepotrebuje na to, aby dosahoval víťazstvá, tak budem prvá osoba, ktorá bude hľadať iný tím, ktorý ma bude chcieť," dodal Sagan pre cyclingnews.com.