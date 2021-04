Vyzdvihli vrak vrtuľníka, v ktorom havaroval Kellner: Vyšetrovatelia majú čo robiť

Americký Národný úrad pre bezpečnosť v doprave (NTSB) vyzdvihol na Aljaške vrak vrtuľníka, v ktorom minulú sobotu zahynul český miliardár Petr Kellner spolu s ďalšími štyrmi ľuďmi na palube.

NTSB tam súčasne vyslal tím vyšetrovateľov, ktorí majú skúmať dôkazy týkajúce sa nehody, uviedla regionálna televízia KTUU TV. V sobotu o tom informoval spravodajský portál Novinky.cz.

Vrak, ktorý bol vyzdvihnutý na ľadovci Knik, je v mestečku Palmer na "bezpečnom, zaistenom mieste," uviedol pre televíziu regionálny šéf NTSB Clint Johnson.

Trosky vrtuľníka sa podľa neho našli v nadmorskej výške okolo 1830 metrov.

Johnson dodal, na ceste na Aljašku sú aj dvaja špecialisti na vrtuľníky: jedného vyslal konštruktér vrtuľníka - firma Airbus, a druhého výrobca motora, spoločnosť Safran Helicopter Engines.

Helikoptéra Airbus AS350B3 so šiestimi osobami na palube havarovala v oblasti ľadovca Knik minulú sobotu večer. Podľa vyšetrovateľov bola zrejme tri až 4,5 metra pod potrebnou úrovňou a namiesto pristátia narazila do skalného masívu. Po náraze do skaly sa zosunula 244 až 274 metrov nižšie po svahu.

Vyšetrovanie tímu NTSB by mohlo okrem iného priniesť odpoveď na otázku, prečo boli záchranári na nezvestný stroj upozornení až dve hodiny po tom, ako vrtuľník spoločnosti Soloy Helicopters prestal vysielať satelitný trasovací signál, uviedli Novinky.cz.

Kellner zahynul vo svojich 56 rokoch, keď so skupinou sprievodcov a známych vyrazil na heliskiing - ide o extrémny šport, pri ktorom sú jazdci na lyžiach alebo snoubordoch vysadení z vrtuľníku do voľného terénu.

Pri nehode zahynuli okrem Kellnera aj český tréner snoubordingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dvaja horskí vodcovia Gregory Harms a Sean McManamy.

Ako jediný nehodu prežil bývalý profesionálny snoubordista David Horváth, ktorý skončil vo vážnom stave v nemocnici v Anchorage, dodal portál Novinky.cz.