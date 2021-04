Keňa zastavila súkromný dovoz vakcín proti ochoreniu COVID-19: Vážne obavy

Keňa od piatku zrušila možnosť súkromného dovozu vakcín proti chorobe COVID-19.

Ako dôvod uviedla obavy, že by to mohlo viesť k dovozu falošných očkovacích látok do krajiny. Informovala o tom agentúra AP.

Súkromné zdravotnícke zariadenia v Keni spoplatnili očkovanie vakcínou Sputnik V ruskej výroby sumou približne 80 dolárov, zatiaľ čo štátne nemocnice očkujú zdarma vakcínou AstraZeneca/Oxford, ktorú kenská vláda získala z globálnej iniciatívy COVAX vytvorenej s cieľom zabezpečiť spravodlivý prístup krajín s nízkym a stredným príjmom k vakcínami.

V Keni sa v uplynulých týždňoch rozbehla informačná kampaň, ktorej cieľom je znížiť počet ľudí síce ochotných sa zaočkovať proti covidu, ale rozhodne odmietajúcich vakcínu AstraZeneca.

Hlavnou cieľovou skupinou tejto kampane boli ľudia pracujúci v tzv. prvej línii.

V priebehu vyše mesiaca, ktorý uplynul od dodávky milióna dávok vakcín AstraZeneca, ňou bolo zaočkovaných asi 160 000 ľudí.

Pokiaľ ide o vývoj epidemiologickej situácie v Keni, tamojšia vláda uviedla, že miera pozitivity stúpla z 2,6 percenta na konci januára na 19,1 percenta podľa dát z 2. apríla, keď bolo deň pred tým testovaných 9676 ľudí.