Nový premiér Eduard Heger sa prihovára Slovákom: Tohtoročná Veľká noc bude iná!

Podľa jeho slov budú oslavy Veľkej noci znova iné či už pre veriacich alebo neveriacich.

Novozvolený predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger vyzýva Slovákov k tomu, aby sa správali zodpovedne i nasledujúce dni. Aj keď sú veľkonočné sviatky v plnom prúde, musíme si uvedomiť, v akej situácii sa neustále nachádzame. „Všetci sa vzdávame istého komfortu, všetci sa vzdávame tých krásnych chvíľ, ktoré inak Veľká noc prináša. Vzdávame sa ich však kvôli sebe navzájom. Lebo tým pomôžeme celému Slovensku. Takáto pomoc je tým najväčším darom, ktorý dnes môžeme rozdať,” napísal Heger na svojej sociálnej sieti.

Pripomína, že každý z nás sa musí vedieť v tejto situácii správať zodpovedne a nemôžeme zabúdať na dodržiavanie protipandemických opatrení, ktoré platia aj naďalej počas týchto sviatkov. „Ostať zodpovedným dnes znamená: ostať iba so svojimi blízkymi, s ktorými žijeme v jednej domácnosti; respirátor či rúško mať nasadené aj na nose aj na ústach zároveň; so svojimi rodinami mimo svojej domácnosti a známymi komunikovať virtuálne a odložiť osobné návštevy na čas, keď to už situácia dovolí,” uviedol v príspevku.

„Verím, že vaša zodpovednosť a obeta nás k tomu rýchlo privedie. Aj preto si dovolím povedať, že stojí za to. Prajem vám pokojnú veľkú noc,” poprial všetkým na záver.