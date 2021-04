FOTKY, na ktoré môžeme iba s nostalgiou pozerať: O čom bola Veľká noc pred covidom?

Rok čo rok si Slováci na Veľkonočný pondelok berú do rúk korbáče a vedrá s vodou, aby vyoblievali a vyšibali všetky ženy vo svojom okolí.Za dobre odvedenú prácu ich potom čaká zaslúžená výslužka. Chlapci uvítajú sladkosti či nejaké drobné a muži nad 18 rokov zasa niečo na zahriatie. Pandémia, bohužiaľ, ovplyvnila aj tento jarný zvyk.

Opatrenia ho okresali na nevyhnutné minimum, ale radosť z neho nám nezobrali. Zaspomínajte si spolu snami, aká bývala šibačka pred pandémou, keď neplatili žiadne obmedzenia.

Etnologička: Išlo o magický rituál Otvoriť galériu Katarína Nádaská Zdroj: anc

Pôvodná tradícia šibania pramenila z toho, aby mladí slobodní muži zabezpečili svojim vyvoleným zdravie, plodnosť a schopnosť starať sa o gazdovstvo. „Mladík si odtrhol jarný prútik a dotkol sa rúk, bokov a nôh dievčaťa,“ vysvetľuje etnologička Katarína Nádaská. „Rúk preto, aby ju poslúchali a bola šikovná, bokov preto, aby porodila veľa zdravých detí, a nôh preto, aby ju nosili v práci okolo gazdovstva. Išlo o magický rituál, keď sa sila alebo plodnosť mladého muža prenášala cez prútik a dotýkala sa tela dievčaťa."

Pre našich predkov bol tento rituál veľmi dôležitý. „Na jar im išlo o to, aby bola dobrá úroda, narodilo sa veľa zvierat a aj detí,“ hovorí etnologička s tým, že mládenci popritom odriekali aj riekanky, ktorými umocňovali to, čo robili.

„Na východnom Slovensku sa nepoužíval prútik, ale tečúca voda, princíp bol však rovnaký - mladík pokropil ruky, boky a nohy ženy,“ pokračuje Nádaská. Dievčatá za to chlapcom ako poďakovanie dávali kraslice, kedysi sa im hovorilo aj písanky, pretože boli doslova pokreslené symbolmi lásky či popísané veršami.

„Bol zvyk, že všetky slobodné dievčatá mali byť vykúpané a vyšibané, pretože napríklad na Záhorí sa vravelo, že ktorú dievčinu by nevyšibali, tá by oprašivela,“ dodáva etnologička. Stáročiami sa zvyk menil, namiesto prútika sa začal pliesť korbáč, namiesto vody sa použili voňavky a šibať či polievať chodili už aj deti či ženatí muži.

Ako výslužku dostávali chlapci sladkosti i peniaze a dospelí muži napríklad pohárik. To však potom neraz skončilo aj nechceným zvrhnutím šibačky kvôli tomu, že boli šibači až príliš pod vplyvom alkoholu. V súčasnosti podľa Nádaskej veľa mladých žien nerozumie významu šibania a polievania a berú to ako ponižujúci akt.

„Hlavne, keď sú niektorí chlapci potúžení, a potom ženu hodia do potoka či doslova zbijú korbáčom. To nemalo byť nikdy účelom. Ten krásny zvyk síce pretrval, ale úplne sa pokrivil,“ vysvetľuje s tým, že toto si, žiaľ, urobili ľudia sami. „V súčasnosti to naprávajú folklórne súbory. Tí chlapci sa snažia, aby to bolo v pôvodnom šate,“ uzatvára Nádaská.



