Spor v nitrianskej nemocnici graduje: Riaditeľ vytiahol fakty, štipľavá reakcia Visolajského

Majú obavy! Lekári z Fakulnej nemocnice v Nitre sa obávajú, že prídu o peniaze za nadčasy. Podľa predsedu Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petra Visolajského môže tento krok vedenia spôsobiť odchod kľúčových odborníkov. Ako obhajuje opatrenia riaditeľ nemocnice?

Fakultná nemocnica v Nitre mala podľa šéfa LOZ Petra Visolajského v aprílovom rozpise služieb urobiť zmeny. Lekárom chcú podľa jeho slov papierovo znížiť nadčasy na úkor normálneho pracovného času. „Tým chce riaditeľ na jednom atestovanom lekárovi ušetriť 180 eur. Na oddeleniach, kde je nedostatok lekárov a nedá sa zabezpečiť takáto zmena služieb, chce siahnuť na príplatky. Ide o unikátnu situáciu,“ skonštatoval Visolajský.

Manažérske rozhodnutie?!

Riaditeľ nemocnice Milan Dubaj tvrdí, že chcel len zefektívniť procesy, pre pandémiu sa totiž zastavila plánovaná medicína a operácie. Ako príklad uviedol, že v súčasnosti sa namiesto na 11 sálach operuje len na piatich. Dôvodom je hlavne nedostatok anestéziológov, ktorí sú vyťažení na covidových oddeleniach.

Keď sú ochotní po službe na týchto oddeleniach prísť na operáciu, chirurgovia, ktorí by mali operovať, sú už vlastne po službe, ktorú majú od 7. do 15. hodiny. „Na jednej strane narástli platy, narástli náhrady a na druhej strane je tu skupina ľudí, ktorá príde do práce a má v zásade polovičný výkon,“ uviedol Dubaj.

S takýmto hodnotením situácie však Visolajský, ktorý v tamojšej nemocnici pôsobí ako pediater, nesúhlasí. Vo všeobecnosti zápasia s nedostatkom lekárov a zdravotníkov všetky zdravotícke zariadenia.

Otvoriť galériu Vedenie nemocnice sa bráni, že len zefektívňuje procesy. Zdroj: fb FN Nitra

„Nerozumiem tomu, že by v nitrianskej nemocnici boli lekári, ktorí nemajú čo robiť. Ak takí sú, mali byť prepustení. V situácii keď sa Slovensko doprosuje o zdravotníkov v zahraničí a vozíme svojich pacientov pre nedostatok zdravotníkov do Nemecka, tak pán riaditeľ nitrianskej nemocnice tvrdí, že ich má nadbytok? A ak sú nejakí zdravotníci skutočne voľní, prečo ich nepošle očkovať? Posledné mesiace sme aj z jeho úst počuli, ako je v Nitre nedostatok personálu. Koniec-koncov, nitrianska nemocnica pred necelým rokom dostala z MZ SR pokutu, keďže sa pri kontrole zistilo, že nedodržala personálne normatívy, teda nemala predpísaný počet zdravotníkov. A zmeny, ktoré pán riaditeľ plánoval, sa týkali hlavne neoperačných odborov,“ hovorí šéf LOZ.

Podľa jeho slov nový systém v nitrianskej nemocnici môže spôsobiť odchod desiatok kľúčových odborníkov. „Niektorí sú rozhodnutí nepodpísať súhlas na nadčasy, iní chcú podať výpovede. Sitáciu chceme riešiť aj s ministerstvom zdravotníctva,“ dodal. Riaditeľ tvrdí, že ak bude na stole lepšie riešenie, je pripravený tento nový systém prehodnotiť.